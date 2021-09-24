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Грузинский сумоист продолжает удивлять – седьмая победа на турнире в Токио
Грузинский сумоист продолжает удивлять – седьмая победа на турнире в Токио
Впервые на нынешнем Аки басё грузинский спортсмен добился положительного баланса - на счету Тотиносина шесть поражений при семи победах 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T19:43+0400
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спорт
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал седьмую победу (пятую подряд) на осеннем турнире Аки басё, проходящем в эти дни в Токио.В 13 день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Запада, встречался с 13 маэгасирой Востока – Кагаяки. Во время поединка Горгадзе сумел отразить теснение соперника броском-уватэнагэ с левой руки.Впервые на нынешнем Аки басё грузинский спортсмен добился положительного баланса. На счету Тотиносина шесть поражений при семи победах. Для того чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо одержать еще одну победу в двух оставшихся схватках. Тогда он сможет рассчитывать на улучшение рейтинга перед следующим турниром на Кубок Императора.В предпоследней схватке на Аки басё Тотиносин встретится со вторым маэгасирой Запада – Кирибаямой. На данный момент счет очного противостояния между соперниками - 3:2 в пользу грузинского сумоиста.Что касается лидера Аки басё, то им по-прежнему остается йокодзуна Тэрунофудзи, одержавший 11 побед при двух поражениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, леван горгадзе, сумо

Грузинский сумоист продолжает удивлять – седьмая победа на турнире в Токио

19:43 24.09.2021
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© AFP / BEHROUZ MEHRIГрузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© AFP / BEHROUZ MEHRI
Впервые на нынешнем Аки басё грузинский спортсмен добился положительного баланса - на счету Тотиносина шесть поражений при семи победах
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал седьмую победу (пятую подряд) на осеннем турнире Аки басё, проходящем в эти дни в Токио.
В 13 день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Запада, встречался с 13 маэгасирой Востока – Кагаяки. Во время поединка Горгадзе сумел отразить теснение соперника броском-уватэнагэ с левой руки.
Впервые на нынешнем Аки басё грузинский спортсмен добился положительного баланса. На счету Тотиносина шесть поражений при семи победах. Для того чтобы завершить турнир с положительным балансом, Горгадзе необходимо одержать еще одну победу в двух оставшихся схватках. Тогда он сможет рассчитывать на улучшение рейтинга перед следующим турниром на Кубок Императора.
В предпоследней схватке на Аки басё Тотиносин встретится со вторым маэгасирой Запада – Кирибаямой. На данный момент счет очного противостояния между соперниками - 3:2 в пользу грузинского сумоиста.
Что касается лидера Аки басё, то им по-прежнему остается йокодзуна Тэрунофудзи, одержавший 11 побед при двух поражениях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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