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https://sputnik-georgia.ru/20210924/khimki---lokomotiv-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259861069.html
"Химки" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Химки" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Программа IX тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием между подмосковными "Химками" и столичным "Локомотивом" 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T14:02+0400
2021-09-24T14:36+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
фк "локомотив"
чемпионат россии по футболу
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Команды располагаются на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы – "Химки" на предпоследнем месте, а "железнодорожники" – на втором.Безвыигрышная серия "Химок" насчитывает уже семь матчей подряд (четыре поражения и три ничьи). Очередной конфуз с "красно-черными" произошел на минувшей неделе. Подопечные Игоря Черевченко уступили в Кубке России "Саранску" на выезде. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева. Если подмосковный клуб продолжит играть в таком же ключе, то в ближайшем будущем стоит ждать отставки главного тренера.Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" в кубковых баталиях участия не принимали. Но подопечным Марко Николича на следующей неделе предстоит непростой выезд в Рим в гости к "Лацио" в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА. Так что дополнительные силы московским футболистам однозначно понадобятся.Кстати, стоит отметить один любопытный факт. В прошлом туре РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью 0:0 с "Уралом". Это первая нулевая ничья в текущем розыгрыше премьер-лиги. 61 (!) матч команды не уходили с поля без забитых мячей.В предстоящей игре букмекеры, что вполне естественно, отдают предпочтение "Локомотиву". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,5 у хозяев). Но, лично мне кажется, что у "Локо" могут возникнуть проблемы с "Химками".Во-первых, Николич держит в уме предстоящий выезд в Рим и постарается минимизировать нагрузку на основных игроков; во-вторых, в матче с "Уралом" "железнодорожники" выглядели совсем неубедительно. Вполне возможно, что "Локо" начинает испытывать определенные игровые проблемы; в-третьих, "Химкам", и особенно Черевченко, терять уже совершенно нечего. В сложившейся ситуации для подмосковного клуба каждый матч как финал.Исходя из всего вышесказанного, я предположу, что "Химки" в домашнем матче сумеют зацепиться за очки.Ставка: "Химки" не проиграют за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу

"Химки" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

14:02 24.09.2021 (обновлено: 14:36 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкИгроки "Локомотива" радуются забитому голу
Игроки Локомотива радуются забитому голу - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Программа IX тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием между подмосковными "Химками" и столичным "Локомотивом"
Команды располагаются на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы – "Химки" на предпоследнем месте, а "железнодорожники" – на втором.
Безвыигрышная серия "Химок" насчитывает уже семь матчей подряд (четыре поражения и три ничьи). Очередной конфуз с "красно-черными" произошел на минувшей неделе. Подопечные Игоря Черевченко уступили в Кубке России "Саранску" на выезде. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева. Если подмосковный клуб продолжит играть в таком же ключе, то в ближайшем будущем стоит ждать отставки главного тренера.
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив — Химки - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Химки"
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" в кубковых баталиях участия не принимали. Но подопечным Марко Николича на следующей неделе предстоит непростой выезд в Рим в гости к "Лацио" в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА. Так что дополнительные силы московским футболистам однозначно понадобятся.
Кстати, стоит отметить один любопытный факт. В прошлом туре РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью 0:0 с "Уралом". Это первая нулевая ничья в текущем розыгрыше премьер-лиги. 61 (!) матч команды не уходили с поля без забитых мячей.
В предстоящей игре букмекеры, что вполне естественно, отдают предпочтение "Локомотиву". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,5 у хозяев). Но, лично мне кажется, что у "Локо" могут возникнуть проблемы с "Химками".
Во-первых, Николич держит в уме предстоящий выезд в Рим и постарается минимизировать нагрузку на основных игроков; во-вторых, в матче с "Уралом" "железнодорожники" выглядели совсем неубедительно. Вполне возможно, что "Локо" начинает испытывать определенные игровые проблемы; в-третьих, "Химкам", и особенно Черевченко, терять уже совершенно нечего. В сложившейся ситуации для подмосковного клуба каждый матч как финал.
Исходя из всего вышесказанного, я предположу, что "Химки" в домашнем матче сумеют зацепиться за очки.
Ставка: "Химки" не проиграют за 1,65.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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