https://sputnik-georgia.ru/20210924/khimki---lokomotiv-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259861069.html

"Химки" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Химки" - "Локомотив": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа IX тура чемпионата России по футболу откроется противостоянием между подмосковными "Химками" и столичным "Локомотивом" 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T14:02+0400

2021-09-24T14:02+0400

2021-09-24T14:36+0400

спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

фк "локомотив"

чемпионат россии по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/02/251357529_0:0:1572:884_1920x0_80_0_0_8af572a83ed0caeb1ed63149645b530c.jpg

Команды располагаются на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы – "Химки" на предпоследнем месте, а "железнодорожники" – на втором.Безвыигрышная серия "Химок" насчитывает уже семь матчей подряд (четыре поражения и три ничьи). Очередной конфуз с "красно-черными" произошел на минувшей неделе. Подопечные Игоря Черевченко уступили в Кубке России "Саранску" на выезде. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были хозяева. Если подмосковный клуб продолжит играть в таком же ключе, то в ближайшем будущем стоит ждать отставки главного тренера.Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" в кубковых баталиях участия не принимали. Но подопечным Марко Николича на следующей неделе предстоит непростой выезд в Рим в гости к "Лацио" в рамках второго тура Лиги Европы УЕФА. Так что дополнительные силы московским футболистам однозначно понадобятся.Кстати, стоит отметить один любопытный факт. В прошлом туре РПЛ "Локомотив" на выезде сыграл вничью 0:0 с "Уралом". Это первая нулевая ничья в текущем розыгрыше премьер-лиги. 61 (!) матч команды не уходили с поля без забитых мячей.В предстоящей игре букмекеры, что вполне естественно, отдают предпочтение "Локомотиву". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,05 (против 3,5 у хозяев). Но, лично мне кажется, что у "Локо" могут возникнуть проблемы с "Химками".Во-первых, Николич держит в уме предстоящий выезд в Рим и постарается минимизировать нагрузку на основных игроков; во-вторых, в матче с "Уралом" "железнодорожники" выглядели совсем неубедительно. Вполне возможно, что "Локо" начинает испытывать определенные игровые проблемы; в-третьих, "Химкам", и особенно Черевченко, терять уже совершенно нечего. В сложившейся ситуации для подмосковного клуба каждый матч как финал.Исходя из всего вышесказанного, я предположу, что "Химки" в домашнем матче сумеют зацепиться за очки.Ставка: "Химки" не проиграют за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив", чемпионат россии по футболу