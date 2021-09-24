Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/kogda-potepleet-v-gruzii--prognozy-sinoptikov-259869661.html
Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков
Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков
Еще день-два и "сезон дождей" сменится более сухой солнечной погодой, температура в Грузии снова повысится 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T18:22+0400
2021-09-24T18:22+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24577/77/245777737_0:499:2669:2000_1920x0_80_0_0_8fb454a947bd79d7c69d252fe1151393.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Грузии с 25-27 сентября сравнительно распогодится и воздух прогреется до +21,+23 градусов тепла, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.25-26 сентября в Грузии температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов тепла. Временами ожидается дождь.27 сентября воздух прогреется до +20, +25 градусов.В Тбилиси 24 сентября погода будет пасмурной и дождливой. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит всего +15, +17 градусов.Что касается погоды в Грузии в целом, то 24 сентября сохранится сравнительно холодная погода с осадками. Температура воздуха составит +13, +18 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24577/77/245777737_0:561:1919:2000_1920x0_80_0_0_b694fac054f3a5fc73ba4fa5a4d3bc33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, погода

Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков

18:22 24.09.2021
259
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОблака в небе над слиянием рек Арагви и Кура
Облака в небе над слиянием рек Арагви и Кура - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще день-два и "сезон дождей" сменится более сухой солнечной погодой, температура в Грузии снова повысится
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Грузии с 25-27 сентября сравнительно распогодится и воздух прогреется до +21,+23 градусов тепла, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.
25-26 сентября в Грузии температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов тепла. Временами ожидается дождь.
27 сентября воздух прогреется до +20, +25 градусов.
В Тбилиси 24 сентября погода будет пасмурной и дождливой. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит всего +15, +17 градусов.
Что касается погоды в Грузии в целом, то 24 сентября сохранится сравнительно холодная погода с осадками. Температура воздуха составит +13, +18 градусов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:38Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода
18:22Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков
17:51Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
17:36О серьезном несерьезно - в Грузии объявлен конкурс научных комиксов
17:21Грузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан
16:51ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны
16:04Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
15:33Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
15:03Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД
14:17Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии
13:44На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
13:32Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
13:17Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
13:02МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
12:31Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
12:16COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси
12:01Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
11:19Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
10:51В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698