https://sputnik-georgia.ru/20210924/kogda-potepleet-v-gruzii--prognozy-sinoptikov-259869661.html

Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков

Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков

Еще день-два и "сезон дождей" сменится более сухой солнечной погодой, температура в Грузии снова повысится 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T18:22+0400

2021-09-24T18:22+0400

2021-09-24T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Грузии с 25-27 сентября сравнительно распогодится и воздух прогреется до +21,+23 градусов тепла, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.25-26 сентября в Грузии температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов тепла. Временами ожидается дождь.27 сентября воздух прогреется до +20, +25 градусов.В Тбилиси 24 сентября погода будет пасмурной и дождливой. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха составит всего +15, +17 градусов.Что касается погоды в Грузии в целом, то 24 сентября сохранится сравнительно холодная погода с осадками. Температура воздуха составит +13, +18 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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