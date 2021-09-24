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Кровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек
Кровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек
Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции на объездной дороге Тбилиси-Рустави 24.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В результате дорожного-транспортного происшествия на объездной дороге Тбилиси-Рустави погиб один человек.По информации телеканала "Мтавари архи", легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб.Выжившего участника страшной аварии отвезли в больницу. Информации о состоянии его здоровья пока не сообщается.В МВД происшествие пока не комментируют. В ведомстве Sputnik Грузия сообщили, что назовут статью, по которой возбуждено уголовное дело, позднее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп

Кровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек

20:01 24.09.2021 (обновлено: 20:24 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции на объездной дороге Тбилиси-Рустави
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В результате дорожного-транспортного происшествия на объездной дороге Тбилиси-Рустави погиб один человек.
По информации телеканала "Мтавари архи", легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб.
Выжившего участника страшной аварии отвезли в больницу. Информации о состоянии его здоровья пока не сообщается.
В МВД происшествие пока не комментируют. В ведомстве Sputnik Грузия сообщили, что назовут статью, по которой возбуждено уголовное дело, позднее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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