https://sputnik-georgia.ru/20210924/krovavoe-dtp-pod-tbilisi-pogib-chelovek-259877239.html

Кровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек

Кровавое ДТП под Тбилиси: погиб человек

Легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции на объездной дороге Тбилиси-Рустави 24.09.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. В результате дорожного-транспортного происшествия на объездной дороге Тбилиси-Рустави погиб один человек.По информации телеканала "Мтавари архи", легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в баннер автозаправочной станции. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых погиб.Выжившего участника страшной аварии отвезли в больницу. Информации о состоянии его здоровья пока не сообщается.В МВД происшествие пока не комментируют. В ведомстве Sputnik Грузия сообщили, что назовут статью, по которой возбуждено уголовное дело, позднее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, дтп