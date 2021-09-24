https://sputnik-georgia.ru/20210924/lavrov-na-genassamblee-oon-prizval-reshit-problemu-goloda-259866338.html

Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода

Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода

Российский дипломат считает недопустимым, что на фоне развития технологий миллионы умирают от голода 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T18:38+0400

2021-09-24T18:38+0400

2021-09-24T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении к Саммиту ООН по продовольственным системам затронул проблему голода.По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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общество, россия, новости, в мире, га оон, лавров