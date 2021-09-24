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Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода
Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода
Российский дипломат считает недопустимым, что на фоне развития технологий миллионы умирают от голода 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T18:38+0400
2021-09-24T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении к Саммиту ООН по продовольственным системам затронул проблему голода.По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, га оон, лавров

Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода

18:38 24.09.2021
62
© photo. press service MID RF  / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo. press service MID RF
/
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Российский дипломат считает недопустимым, что на фоне развития технологий миллионы умирают от голода
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеообращении к Саммиту ООН по продовольственным системам затронул проблему голода.
По словам министра, и без того тяжелую ситуацию в этой области усугубляют рост числа и масштабов стихийных бедствий и конфликтов, пандемия COVID-19, а также распространение ограничительных мер в торговле.
"Российская Федерация последовательно выступает за решение проблемы голода и ликвидацию всех форм неполноценного питания. Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней", - говорится
Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более 120 миллионов долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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