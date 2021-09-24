https://sputnik-georgia.ru/20210924/lunnyy-kalendar-na-oktyabr-2021-blagopriyatnye-dni-dlya-strizhek-259861550.html
Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для стрижек
Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для стрижек
Главное украшение женщины – волосы, которым регулярно нужен правильный уход и питание 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T14:32+0400
2021-09-24T14:32+0400
2021-09-24T15:04+0400
справки
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Определить благоприятные дни для посещения салона красоты, в которые желательно красить, стричь или завивать волосы, можно с помощью лунного календаря стрижек.Sputnik Грузия публикует лунный календарь стрижек на октябрь, пользуясь советами которого, вы сможете улучшить состояние ваших волос.Благоприятные дниСамый благоприятный день для стрижки по лунному календарю – 7 октября. В этот день все процедуры способствуют оздоровлению и улучшению структуры волос, а также их росту.Благоприятно в этот день посещение косметолога, чтобы подобрать персональную программу по уходу за кожей.Удачны для стрижки дни по лунному календарю – 3, 4 и 5 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, надолго сохранят красивую форму.Очень благоприятны эти дни также для химической завивки, маникюра, наращивания ногтей и педикюра. А вот краситься не стоит – краска быстро смоется.По лунному календарю стрижек в этот период полезны все очистительные процедуры – ванны, сеансы фито- и ароматерапии. Цвет лица улучшится, если очистить в этот день кишечник.Лунный календарь рекомендует именно в эти дни приобрести средства для гигиены и натуральную косметику.Благоприятное время для стрижки по лунному календарю 1-2 и 28-30 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, становятся более сильными и пышными. Волосы на убывающую Луну отрастают медленно, но станут густыми и здоровыми.В этот период хорошо удается и химическая завивка – локоны получаются особенно курчавыми. А вот краситься в это время не стоит – краска быстро смоется.В целом улучшить состояние внешности можно минеральными и радоновыми ваннами, а также горячими и паровыми масками.Для стрижки благоприятное время и 6 октября. Все процедуры с шевелюрой в этот период способствуют их оздоровлению и улучшению их структуры, однако расти волосы будут медленнее, чем при растущей Луне.Этот период также благоприятен для пластических операций на лице и шее, коррекции формы носа, ушей, подбородка, пересадки волосяных луковиц и восстановления поврежденных бровей и ресниц.Нейтральные дниПо лунному календарю нейтральные дни для стрижки с 8 по 15 октября включительно, а также 21-22 число.Лунный календарь стрижек 8-9 октября не рекомендует делать химическую завивку, применять мази и кремы с экстрактом плаценты или на гормональной основе.В эти дни вода, которая приобретает очень сильные растворяющие свойства, способствует проникновению глубоко в кожу всех химических компонентов шампуней и кремов. Поэтому в этот период лунный календарь стрижек советует голову мыть только натуральными препаратами и делать укладку, которая прекрасно получается.Лунный календарь 10-11 октября рекомендует тем, у кого хрупкие и ломкие ногти, сделать с добавлением нескольких капель йода теплые масляные ванночки. А вот делать татуировки, прижигания или прокалывать уши запрещается.Укреплять корни волос, питать кожу различными масками, кремами и отварами из трав лунный календарь рекомендует 12-13 октября. В эти дни все питательные процедуры очень полезны, а также питательные обертывания, мытье волос пивом, массаж кожи головы и ушных раковин.Успешным будет лечение воспалений и трещин 14 и 15 октября. В это время лунный календарь стрижек рекомендует делать маникюр, педикюр, перманентный макияж, стоматологические операции, а также удалять новообразования.Питать усиленно кожу лунный календарь советует различными масками, кремами и отварами из трав. Благоприятны также антистрессовые маски и бальзамы для лица, а также успокаивающие травяные сборы.Лунный календарь стрижек 21-22 октября советует красить шевелюру и укладывать, так как все эти манипуляции с кудрями получатся хорошо. Благоприятно делать в этот период и химическую завивку – локоны получатся красивыми.Кстати, эти дни по лунному календарю стрижек благоприятны для укрепления седых волос, а также для оздоровления кожи головы с помощью масок, питательных лосьонов и массажа.Благоприятны будут и процедуры глубоко воздействующие на кожу, которую нужно предварительно очистить. Эффективны будут также пассивная гимнастика и вакуумный массаж.Неблагоприятные дниПо лунному календарю самые неблагоприятные дни для стрижки с 18 по 20 октября. Лунный календарь в этот период не советует расчесывать шевелюру и даже бриться, так как в это время они очень уязвимы, а повреждения долго придется восстанавливать.Лунный календарь стрижек этот период советует использовать для глубокого очищения кожи, пилинга, разглаживания, удаления папилом, угрей, прыщей, пигментных пятен, бородавок, веснушек и так далее. Для кожи будут полезны массаж и закаливающие процедуры, а также внешние и внутренние чистки.Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю 16-17 октября, а также с 23 по 27 октября включительно.Завитки, постриженные 16-17 октября, станут непослушными и будут плохо поддаваться даже самому замечательному мастеру. По лунному календарю в этот день, не стоит делать химическую завивку и мыть волосы – это приводит к образованию перхоти.Это идеальный период для удаления волос в ушах и в носу – они станут тонкими и не будут колоться.Лучше позаботьтесь о коже, так как возрастает опасность аллергии и грибковых заболеваний. Лунный календарь стрижек советует сделать общий тонизирующий массаж, ванны с валерианой, ромашкой и питательные маски.Завитки, подстриженные с 23 по 25 октября включительно, станут тонкими, ломкими и начнут выпадать. Делать педикюр, маникюр или наращивать ногти лунный календарь в этот период не рекомендует. Не стоит также оформлять брови и завивать кончики ресниц.Благоприятны эти дни для массажа, ингаляций, ароматерапии, ванночек для рук и посещения бани. Лунный календарь стрижек рекомендует в это время использовать легкие, быстро впитывающиеся увлажняющие и питательные кремы с биоактивными добавками из проростков злаков и с экстрактами трав.Прическа получится бесформенной, если постричься 26-27 октября. Делать химическую завивку в эти дни лунный календарь стрижек не рекомендует, а также использовать химические средства по уходу за волосами.Благоприятна по лунному календарю стрижек глубокая чистка лица с помощью натуральных средств. Оздоровительные ванны с травами и с морской солью будут способствовать омолаживанию.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Определить благоприятные дни для посещения салона красоты, в которые желательно красить, стричь или завивать волосы, можно с помощью лунного календаря стрижек.
Sputnik Грузия
публикует лунный календарь стрижек на октябрь, пользуясь советами которого, вы сможете улучшить состояние ваших волос.
Благоприятные дни
Самый благоприятный день для стрижки по лунному календарю – 7 октября. В этот день все процедуры способствуют оздоровлению и улучшению структуры волос, а также их росту.
Благоприятно в этот день посещение косметолога, чтобы подобрать персональную программу по уходу за кожей.
Удачны для стрижки дни по лунному календарю – 3, 4 и 5 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, надолго сохранят красивую форму.
Очень благоприятны эти дни также для химической завивки, маникюра, наращивания ногтей и педикюра. А вот краситься не стоит – краска быстро смоется.
По лунному календарю стрижек в этот период полезны все очистительные процедуры – ванны, сеансы фито- и ароматерапии. Цвет лица улучшится, если очистить в этот день кишечник.
Лунный календарь рекомендует именно в эти дни приобрести средства для гигиены и натуральную косметику.
Благоприятное время для стрижки по лунному календарю 1-2 и 28-30 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, становятся более сильными и пышными. Волосы на убывающую Луну отрастают медленно, но станут густыми и здоровыми.
В этот период хорошо удается и химическая завивка – локоны получаются особенно курчавыми. А вот краситься в это время не стоит – краска быстро смоется.
В целом улучшить состояние внешности можно минеральными и радоновыми ваннами, а также горячими и паровыми масками.
Для стрижки благоприятное время и 6 октября. Все процедуры с шевелюрой в этот период способствуют их оздоровлению и улучшению их структуры, однако расти волосы будут медленнее, чем при растущей Луне.
Этот период также благоприятен для пластических операций на лице и шее, коррекции формы носа, ушей, подбородка, пересадки волосяных луковиц и восстановления поврежденных бровей и ресниц.
Нейтральные дни
По лунному календарю нейтральные дни для стрижки с 8 по 15 октября включительно, а также 21-22 число.
Лунный календарь стрижек 8-9 октября не рекомендует делать химическую завивку, применять мази и кремы с экстрактом плаценты или на гормональной основе.
В эти дни вода, которая приобретает очень сильные растворяющие свойства, способствует проникновению глубоко в кожу всех химических компонентов шампуней и кремов. Поэтому в этот период лунный календарь стрижек советует голову мыть только натуральными препаратами и делать укладку, которая прекрасно получается.
Лунный календарь 10-11 октября рекомендует тем, у кого хрупкие и ломкие ногти, сделать с добавлением нескольких капель йода теплые масляные ванночки. А вот делать татуировки, прижигания или прокалывать уши запрещается.
Укреплять корни волос, питать кожу различными масками, кремами и отварами из трав лунный календарь рекомендует 12-13 октября. В эти дни все питательные процедуры очень полезны, а также питательные обертывания, мытье волос пивом, массаж кожи головы и ушных раковин.
Успешным будет лечение воспалений и трещин 14 и 15 октября. В это время лунный календарь стрижек рекомендует делать маникюр, педикюр, перманентный макияж, стоматологические операции, а также удалять новообразования.
Питать усиленно кожу лунный календарь советует различными масками, кремами и отварами из трав. Благоприятны также антистрессовые маски и бальзамы для лица, а также успокаивающие травяные сборы.
Лунный календарь стрижек 21-22 октября советует красить шевелюру и укладывать, так как все эти манипуляции с кудрями получатся хорошо. Благоприятно делать в этот период и химическую завивку – локоны получатся красивыми.
Кстати, эти дни по лунному календарю стрижек благоприятны для укрепления седых волос, а также для оздоровления кожи головы с помощью масок, питательных лосьонов и массажа.
Благоприятны будут и процедуры глубоко воздействующие на кожу, которую нужно предварительно очистить. Эффективны будут также пассивная гимнастика и вакуумный массаж.
Неблагоприятные дни
По лунному календарю самые неблагоприятные дни для стрижки с 18 по 20 октября. Лунный календарь в этот период не советует расчесывать шевелюру и даже бриться, так как в это время они очень уязвимы, а повреждения долго придется восстанавливать.
Лунный календарь стрижек этот период советует использовать для глубокого очищения кожи, пилинга, разглаживания, удаления папилом, угрей, прыщей, пигментных пятен, бородавок, веснушек и так далее. Для кожи будут полезны массаж и закаливающие процедуры, а также внешние и внутренние чистки.
Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю 16-17 октября, а также с 23 по 27 октября включительно.
Завитки, постриженные 16-17 октября, станут непослушными и будут плохо поддаваться даже самому замечательному мастеру. По лунному календарю в этот день, не стоит делать химическую завивку и мыть волосы – это приводит к образованию перхоти.
Это идеальный период для удаления волос в ушах и в носу – они станут тонкими и не будут колоться.
Лучше позаботьтесь о коже, так как возрастает опасность аллергии и грибковых заболеваний. Лунный календарь стрижек советует сделать общий тонизирующий массаж, ванны с валерианой, ромашкой и питательные маски.
Завитки, подстриженные с 23 по 25 октября включительно, станут тонкими, ломкими и начнут выпадать. Делать педикюр, маникюр или наращивать ногти лунный календарь в этот период не рекомендует. Не стоит также оформлять брови и завивать кончики ресниц.
Благоприятны эти дни для массажа, ингаляций, ароматерапии, ванночек для рук и посещения бани. Лунный календарь стрижек рекомендует в это время использовать легкие, быстро впитывающиеся увлажняющие и питательные кремы с биоактивными добавками из проростков злаков и с экстрактами трав.
Прическа получится бесформенной, если постричься 26-27 октября. Делать химическую завивку в эти дни лунный календарь стрижек не рекомендует, а также использовать химические средства по уходу за волосами.
Благоприятна по лунному календарю стрижек глубокая чистка лица с помощью натуральных средств. Оздоровительные ванны с травами и с морской солью будут способствовать омолаживанию.
Материал подготовлен на основе открытых источников