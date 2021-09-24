https://sputnik-georgia.ru/20210924/lunnyy-kalendar-na-oktyabr-2021-blagopriyatnye-dni-dlya-strizhek-259861550.html

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для стрижек

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для стрижек

Главное украшение женщины – волосы, которым регулярно нужен правильный уход и питание 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T14:32+0400

2021-09-24T14:32+0400

2021-09-24T15:04+0400

справки

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Определить благоприятные дни для посещения салона красоты, в которые желательно красить, стричь или завивать волосы, можно с помощью лунного календаря стрижек.Sputnik Грузия публикует лунный календарь стрижек на октябрь, пользуясь советами которого, вы сможете улучшить состояние ваших волос.Благоприятные дниСамый благоприятный день для стрижки по лунному календарю – 7 октября. В этот день все процедуры способствуют оздоровлению и улучшению структуры волос, а также их росту.Благоприятно в этот день посещение косметолога, чтобы подобрать персональную программу по уходу за кожей.Удачны для стрижки дни по лунному календарю – 3, 4 и 5 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, надолго сохранят красивую форму.Очень благоприятны эти дни также для химической завивки, маникюра, наращивания ногтей и педикюра. А вот краситься не стоит – краска быстро смоется.По лунному календарю стрижек в этот период полезны все очистительные процедуры – ванны, сеансы фито- и ароматерапии. Цвет лица улучшится, если очистить в этот день кишечник.Лунный календарь рекомендует именно в эти дни приобрести средства для гигиены и натуральную косметику.Благоприятное время для стрижки по лунному календарю 1-2 и 28-30 октября. Завитки, подстриженные в эти дни, становятся более сильными и пышными. Волосы на убывающую Луну отрастают медленно, но станут густыми и здоровыми.В этот период хорошо удается и химическая завивка – локоны получаются особенно курчавыми. А вот краситься в это время не стоит – краска быстро смоется.В целом улучшить состояние внешности можно минеральными и радоновыми ваннами, а также горячими и паровыми масками.Для стрижки благоприятное время и 6 октября. Все процедуры с шевелюрой в этот период способствуют их оздоровлению и улучшению их структуры, однако расти волосы будут медленнее, чем при растущей Луне.Этот период также благоприятен для пластических операций на лице и шее, коррекции формы носа, ушей, подбородка, пересадки волосяных луковиц и восстановления поврежденных бровей и ресниц.Нейтральные дниПо лунному календарю нейтральные дни для стрижки с 8 по 15 октября включительно, а также 21-22 число.Лунный календарь стрижек 8-9 октября не рекомендует делать химическую завивку, применять мази и кремы с экстрактом плаценты или на гормональной основе.В эти дни вода, которая приобретает очень сильные растворяющие свойства, способствует проникновению глубоко в кожу всех химических компонентов шампуней и кремов. Поэтому в этот период лунный календарь стрижек советует голову мыть только натуральными препаратами и делать укладку, которая прекрасно получается.Лунный календарь 10-11 октября рекомендует тем, у кого хрупкие и ломкие ногти, сделать с добавлением нескольких капель йода теплые масляные ванночки. А вот делать татуировки, прижигания или прокалывать уши запрещается.Укреплять корни волос, питать кожу различными масками, кремами и отварами из трав лунный календарь рекомендует 12-13 октября. В эти дни все питательные процедуры очень полезны, а также питательные обертывания, мытье волос пивом, массаж кожи головы и ушных раковин.Успешным будет лечение воспалений и трещин 14 и 15 октября. В это время лунный календарь стрижек рекомендует делать маникюр, педикюр, перманентный макияж, стоматологические операции, а также удалять новообразования.Питать усиленно кожу лунный календарь советует различными масками, кремами и отварами из трав. Благоприятны также антистрессовые маски и бальзамы для лица, а также успокаивающие травяные сборы.Лунный календарь стрижек 21-22 октября советует красить шевелюру и укладывать, так как все эти манипуляции с кудрями получатся хорошо. Благоприятно делать в этот период и химическую завивку – локоны получатся красивыми.Кстати, эти дни по лунному календарю стрижек благоприятны для укрепления седых волос, а также для оздоровления кожи головы с помощью масок, питательных лосьонов и массажа.Благоприятны будут и процедуры глубоко воздействующие на кожу, которую нужно предварительно очистить. Эффективны будут также пассивная гимнастика и вакуумный массаж.Неблагоприятные дниПо лунному календарю самые неблагоприятные дни для стрижки с 18 по 20 октября. Лунный календарь в этот период не советует расчесывать шевелюру и даже бриться, так как в это время они очень уязвимы, а повреждения долго придется восстанавливать.Лунный календарь стрижек этот период советует использовать для глубокого очищения кожи, пилинга, разглаживания, удаления папилом, угрей, прыщей, пигментных пятен, бородавок, веснушек и так далее. Для кожи будут полезны массаж и закаливающие процедуры, а также внешние и внутренние чистки.Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю 16-17 октября, а также с 23 по 27 октября включительно.Завитки, постриженные 16-17 октября, станут непослушными и будут плохо поддаваться даже самому замечательному мастеру. По лунному календарю в этот день, не стоит делать химическую завивку и мыть волосы – это приводит к образованию перхоти.Это идеальный период для удаления волос в ушах и в носу – они станут тонкими и не будут колоться.Лучше позаботьтесь о коже, так как возрастает опасность аллергии и грибковых заболеваний. Лунный календарь стрижек советует сделать общий тонизирующий массаж, ванны с валерианой, ромашкой и питательные маски.Завитки, подстриженные с 23 по 25 октября включительно, станут тонкими, ломкими и начнут выпадать. Делать педикюр, маникюр или наращивать ногти лунный календарь в этот период не рекомендует. Не стоит также оформлять брови и завивать кончики ресниц.Благоприятны эти дни для массажа, ингаляций, ароматерапии, ванночек для рук и посещения бани. Лунный календарь стрижек рекомендует в это время использовать легкие, быстро впитывающиеся увлажняющие и питательные кремы с биоактивными добавками из проростков злаков и с экстрактами трав.Прическа получится бесформенной, если постричься 26-27 октября. Делать химическую завивку в эти дни лунный календарь стрижек не рекомендует, а также использовать химические средства по уходу за волосами.Благоприятна по лунному календарю стрижек глубокая чистка лица с помощью натуральных средств. Оздоровительные ванны с травами и с морской солью будут способствовать омолаживанию.Материал подготовлен на основе открытых источников

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