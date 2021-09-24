https://sputnik-georgia.ru/20210924/mvd-raskrylo-ubiystvo-pastukha-na-vostoke-gruzii--259859002.html
МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
По подозрению в убийстве задержан 26-летний молодой человек, у которого, по предварительным данным, проблемы с психикой 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:02+0400
2021-09-24T13:02+0400
2021-09-24T13:02+0400
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убийство
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. По обвинению в убийстве в регионе Мцхета-Мтианети задержан 26-летний мужчина, сообщает МВД Грузии. По версии СМИ, убийство произошло в горах Тианети. И жертва, и подозреваемый – односельчане и вместе работали пастухами. Предположительно, у задержанного проблемы с психическим здоровьем.Следствие установило, что злоумышленник во время ссоры применил нож. В результате полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, убийство, преступность в грузии
МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
По подозрению в убийстве задержан 26-летний молодой человек, у которого, по предварительным данным, проблемы с психикой
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik.
По обвинению в убийстве в регионе Мцхета-Мтианети задержан 26-летний мужчина, сообщает
МВД Грузии.
По версии СМИ, убийство произошло в горах Тианети. И жертва, и подозреваемый – односельчане и вместе работали пастухами. Предположительно, у задержанного проблемы с психическим здоровьем.
Следствие установило, что злоумышленник во время ссоры применил нож. В результате полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.
В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
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