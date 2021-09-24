https://sputnik-georgia.ru/20210924/mvd-raskrylo-ubiystvo-pastukha-na-vostoke-gruzii--259859002.html

МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии

МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии

По подозрению в убийстве задержан 26-летний молодой человек, у которого, по предварительным данным, проблемы с психикой 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T13:02+0400

2021-09-24T13:02+0400

2021-09-24T13:02+0400

происшествия

новости

грузия

убийство

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613707_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_26d9f48a2e087fe75c480d5f64cb1b67.jpg

ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. По обвинению в убийстве в регионе Мцхета-Мтианети задержан 26-летний мужчина, сообщает МВД Грузии. По версии СМИ, убийство произошло в горах Тианети. И жертва, и подозреваемый – односельчане и вместе работали пастухами. Предположительно, у задержанного проблемы с психическим здоровьем.Следствие установило, что злоумышленник во время ссоры применил нож. В результате полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, убийство, преступность в грузии