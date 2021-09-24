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МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
По подозрению в убийстве задержан 26-летний молодой человек, у которого, по предварительным данным, проблемы с психикой 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:02+0400
2021-09-24T13:02+0400
происшествия
новости
грузия
убийство
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. По обвинению в убийстве в регионе Мцхета-Мтианети задержан 26-летний мужчина, сообщает МВД Грузии. По версии СМИ, убийство произошло в горах Тианети. И жертва, и подозреваемый – односельчане и вместе работали пастухами. Предположительно, у задержанного проблемы с психическим здоровьем.Следствие установило, что злоумышленник во время ссоры применил нож. В результате полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство, преступность в грузии

МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии

13:02 24.09.2021
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© Sputnik / Viktor KaminskyЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
По подозрению в убийстве задержан 26-летний молодой человек, у которого, по предварительным данным, проблемы с психикой
ТБИЛИСИ, 24 cен — Sputnik. По обвинению в убийстве в регионе Мцхета-Мтианети задержан 26-летний мужчина, сообщает МВД Грузии.
По версии СМИ, убийство произошло в горах Тианети. И жертва, и подозреваемый – односельчане и вместе работали пастухами. Предположительно, у задержанного проблемы с психическим здоровьем.
Следствие установило, что злоумышленник во время ссоры применил нож. В результате полученного ранения 62-летний мужчина скончался на месте.
В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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