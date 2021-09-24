Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/na-gore-elbrus-pogibli-pyat-alpinistov--259864355.html
На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
Альпинисты не справились с ухудшением погодных условий 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:44+0400
2021-09-24T14:00+0400
происшествия
россия
в мире
альпинисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22865/27/228652750_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_0d77bf72cb7379e477fa7553e728648b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.Уже известно, что погибшие альпинисты проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.Ранее СМИ со ссылкой на МЧС писали, что среди жертв четыре женщины, один мужчина.Остальных альпинистов эвакуировали и передали медикам.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22865/27/228652750_152:114:1024:768_1920x0_80_0_0_911af9261fb03a5592ed563989ff6bba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, россия, в мире, альпинисты

На горе Эльбрус погибли пять альпинистов

13:44 24.09.2021 (обновлено: 14:00 24.09.2021)
368
© courtesy of Anna AdamyanСклон горы Эльбрус
Склон горы Эльбрус - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© courtesy of Anna Adamyan
Альпинисты не справились с ухудшением погодных условий
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.
Уже известно, что погибшие альпинисты проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.

"Большинство из них женщины", – уточнили в СК.

Ранее СМИ со ссылкой на МЧС писали, что среди жертв четыре женщины, один мужчина.
Остальных альпинистов эвакуировали и передали медикам.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:04Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
15:33Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
15:03Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД
14:17Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии
13:44На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
13:32Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
13:17Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
13:02МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
12:31Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
12:16COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси
12:01Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
11:19Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
10:51В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698
10:34Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы по всей Грузии
10:19О чем будет говорить премьер Грузии с трибуны ООН
10:03Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
09:59Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
09:01Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза