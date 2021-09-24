https://sputnik-georgia.ru/20210924/na-gore-elbrus-pogibli-pyat-alpinistov--259864355.html

На горе Эльбрус погибли пять альпинистов

На горе Эльбрус погибли пять альпинистов

Альпинисты не справились с ухудшением погодных условий 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T13:44+0400

2021-09-24T13:44+0400

2021-09-24T14:00+0400

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альпинисты

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.Уже известно, что погибшие альпинисты проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.Ранее СМИ со ссылкой на МЧС писали, что среди жертв четыре женщины, один мужчина.Остальных альпинистов эвакуировали и передали медикам.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, россия, в мире, альпинисты