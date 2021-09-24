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На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
Альпинисты не справились с ухудшением погодных условий 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T13:44+0400
2021-09-24T13:44+0400
2021-09-24T14:00+0400
происшествия
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альпинисты
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пять альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.Уже известно, что погибшие альпинисты проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.Ранее СМИ со ссылкой на МЧС писали, что среди жертв четыре женщины, один мужчина.Остальных альпинистов эвакуировали и передали медикам.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, россия, в мире, альпинисты
На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
13:44 24.09.2021 (обновлено: 14:00 24.09.2021)
Альпинисты не справились с ухудшением погодных условий
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Пять альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус, сообщает РИА Новости
со ссылкой на СК.
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек.
Уже известно, что погибшие альпинисты проживали в пяти городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти.
"Большинство из них женщины", – уточнили в СК.
Ранее СМИ со ссылкой на МЧС писали, что среди жертв четыре женщины, один мужчина.
Остальных альпинистов эвакуировали и передали медикам.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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