Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/peskov-sanktsii-ssha-protiv-rossiyan-perecherknut-nadezhdu-na-dialog-259864890.html
Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
В США заговорили об ужесточении антироссийских санкций 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T16:04+0400
2021-09-24T16:04+0400
политика
россия
в мире
владимир путин
сша
дмитрий песков
джо байден
антироссийские санкции
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251312816_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_48683f8ba9c9d9ffbfb4c5f57a5db0ee.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Кремле считают, что идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта."Наверное, это не наше дело - строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санационные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду относительно санкций. Будем вместе с вами смотреть. Пока что-то мы сказать не можем. В случае, если Вашингтон одобрит данный пакет санкций, то это будет "наихудшим сценарием развития наших отношений", подчеркнул Песков.Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве в июне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1d/251312816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cf34640b868bac23825168cf935f13d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, россия, в мире, владимир путин, сша, дмитрий песков, джо байден, антироссийские санкции, северный поток-2

Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог

16:04 24.09.2021
210
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
В США заговорили об ужесточении антироссийских санкций
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Кремле считают, что идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.
Больше о новых санкциях
"Наверное, это не наше дело - строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санационные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду относительно санкций. Будем вместе с вами смотреть. Пока что-то мы сказать не можем.
В случае, если Вашингтон одобрит данный пакет санкций, то это будет "наихудшим сценарием развития наших отношений", подчеркнул Песков.

"Конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на восстановление какого-то субстантивного диалога, которые появились после Женевы", - сказал Песков.

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве в июне.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:38Лавров на Генассамблее ООН призвал решить проблему голода
18:22Когда потеплеет в Грузии? – прогнозы синоптиков
17:51Ковид-лотерея в Грузии: выявлено более 1,7 тысячи вакцинированных победителей
17:36О серьезном несерьезно - в Грузии объявлен конкурс научных комиксов
17:21Грузинские туроператоры будут пользоваться сайтом идентификации ковид-статуса граждан
16:51ЦИК Грузии: избиратели на карантине проголосуют с помощью переносной урны
16:04Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
15:33Финальная явка на выборах в Госдуму России составила 51,72%
15:03Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД
14:17Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии
13:44На горе Эльбрус погибли пять альпинистов
13:32Алиев на Генассамблее ООН заявил о завершении карабахского конфликта
13:17Сильный дождь повредил жилые дома на окраине Тбилиси
13:02МВД раскрыло убийство пастуха на востоке Грузии
12:31Торнике Шенгелия набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать победу в матче Единой Лиги ВТБ
12:16COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси
12:01Грузинский теннисист отыграл четыре матч-поинта и вышел в 1/4 финала турнира в Меце
11:19Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено
10:51В Грузии из-за роста пассажиропотока ввели дополнительные рейсы Тбилиси-Батуми-Тбилиси
10:49Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 698