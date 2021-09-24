https://sputnik-georgia.ru/20210924/peskov-sanktsii-ssha-protiv-rossiyan-perecherknut-nadezhdu-na-dialog-259864890.html
Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
В США заговорили об ужесточении антироссийских санкций 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T16:04+0400
2021-09-24T16:04+0400
2021-09-24T16:04+0400
политика
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владимир путин
сша
дмитрий песков
джо байден
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Кремле считают, что идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта."Наверное, это не наше дело - строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санационные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду относительно санкций. Будем вместе с вами смотреть. Пока что-то мы сказать не можем. В случае, если Вашингтон одобрит данный пакет санкций, то это будет "наихудшим сценарием развития наших отношений", подчеркнул Песков.Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве в июне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, в мире, владимир путин, сша, дмитрий песков, джо байден, антироссийские санкции, северный поток-2
Песков: санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог
В США заговорили об ужесточении антироссийских санкций
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Кремле считают, что идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о расширении санкций против суверенного долга РФ, о возможности введения персональных санкций против ряда официальных лиц России, а также о новых санкциях против трубопровода "Северный поток — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.
"Наверное, это не наше дело - строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санационные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этом рекомендациям. Я имею в виду относительно санкций. Будем вместе с вами смотреть. Пока что-то мы сказать не можем.
В случае, если Вашингтон одобрит данный пакет санкций, то это будет "наихудшим сценарием развития наших отношений", подчеркнул Песков.
"Конечно же, это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на восстановление какого-то субстантивного диалога, которые появились после Женевы", - сказал Песков.
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел в Женеве в июне.
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