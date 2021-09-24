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Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
Огонь распространился так быстро, что владельцу магазина и погреба спасти практически ничего не удалось 24.09.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
грузия
пожар
кахети
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Квемо Алвани Ахметского района (Восточная Грузия) вспыхнул пожар – горят агромагазин и винный погреб, сообщает телекомпания Rustavi 2.Агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену Темуру Телауридзе.О пожаре семья узнала утром от соседей. Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады. По предварительной информации ущерб составляет более 200 тысяч лари (64,3 тысячи долларов). Причина возгорания неизвестна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, пожар, кахети

Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб

10:03 24.09.2021 (обновлено: 11:17 24.09.2021)
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© Sputnik / Viktor KaminskyКрупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Огонь распространился так быстро, что владельцу магазина и погреба спасти практически ничего не удалось
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Квемо Алвани Ахметского района (Восточная Грузия) вспыхнул пожар – горят агромагазин и винный погреб, сообщает телекомпания Rustavi 2.
Агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену Темуру Телауридзе.
О пожаре семья узнала утром от соседей. Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады. По предварительной информации ущерб составляет более 200 тысяч лари (64,3 тысячи долларов).
Причина возгорания неизвестна.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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