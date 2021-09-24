https://sputnik-georgia.ru/20210924/pozhar-v-kakheti--goryat-agromagazin-i-vinnyy-pogreb-259852876.html

Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб

Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб

Огонь распространился так быстро, что владельцу магазина и погреба спасти практически ничего не удалось 24.09.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

пожар

кахети

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Квемо Алвани Ахметского района (Восточная Грузия) вспыхнул пожар – горят агромагазин и винный погреб, сообщает телекомпания Rustavi 2.Агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену Темуру Телауридзе.О пожаре семья узнала утром от соседей. Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады. По предварительной информации ущерб составляет более 200 тысяч лари (64,3 тысячи долларов). Причина возгорания неизвестна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар, кахети