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Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
Огонь распространился так быстро, что владельцу магазина и погреба спасти практически ничего не удалось 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T10:03+0400
2021-09-24T10:03+0400
2021-09-24T11:17+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В селе Квемо Алвани Ахметского района (Восточная Грузия) вспыхнул пожар – горят агромагазин и винный погреб, сообщает телекомпания Rustavi 2.Агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену Темуру Телауридзе.О пожаре семья узнала утром от соседей. Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя.На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады. По предварительной информации ущерб составляет более 200 тысяч лари (64,3 тысячи долларов). Причина возгорания неизвестна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, пожар, кахети
Пожар в Кахети – горят агромагазин и винный погреб
10:03 24.09.2021 (обновлено: 11:17 24.09.2021)
Огонь распространился так быстро, что владельцу магазина и погреба спасти практически ничего не удалось
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
В селе Квемо Алвани Ахметского района (Восточная Грузия) вспыхнул пожар – горят агромагазин и винный погреб, сообщает телекомпания Rustavi 2
.
Агромагазин и винный погреб принадлежат местному бизнесмену Темуру Телауридзе.
О пожаре семья узнала утром от соседей. Огонь распространился быстро и охватил большую площадь. Вынести товар и спасти что-либо уже было нельзя.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады. По предварительной информации ущерб составляет более 200 тысяч лари (64,3 тысячи долларов).
Причина возгорания неизвестна.
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