https://sputnik-georgia.ru/20210924/rtveli-2021-v-gruzii-kak-urozhay-vinograda-sobirayut-v-kakheti---video-259852494.html

Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео

Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео

Осенью в Грузии проходит ртвели – это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T09:59+0400

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2021-09-24T10:02+0400

видео

мультимедиа

виноградники

вино и виноделие грузии

виноград

ртвели 2021

грузия

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Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах Грузии. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре – в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов – это и семейный праздник. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сейчас виноград собирают в регионе Кахети. Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона. Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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