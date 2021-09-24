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Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео
Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео
Осенью в Грузии проходит ртвели – это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T09:59+0400
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ртвели 2021
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Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах Грузии. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре – в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов – это и семейный праздник. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сейчас виноград собирают в регионе Кахети. Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона. Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.
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видео, мультимедиа, виноградники, вино и виноделие грузии, виноград, ртвели 2021, видео, грузия

Ртвели-2021 в Грузии: как урожай винограда собирают в Кахети – видео

09:59 24.09.2021 (обновлено: 10:02 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer
Осенью в Грузии проходит ртвели – это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит ртвели в регионе Кахети на востоке страны
Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах Грузии. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре – в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов – это и семейный праздник.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Сейчас виноград собирают в регионе Кахети. Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона. Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.
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