https://sputnik-georgia.ru/20210924/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti---novye-dannye-statistiki-259849868.html
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, в то время как среднемесячная зарплата выросла на 22,9% 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T07:01+0400
2021-09-24T07:01+0400
2021-09-24T08:10+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 16,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, а также рост заработной платы рабочих на 22,9%.В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 8,2% процента по сравнению с первым кварталом 2021 года.Изменение произошло в основном из-за роста на 20,6% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
07:01 24.09.2021 (обновлено: 08:10 24.09.2021)
Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, в то время как среднемесячная зарплата выросла на 22,9%
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 16,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"
.
По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, а также рост заработной платы рабочих на 22,9%.
В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 8,2% процента по сравнению с первым кварталом 2021 года.
Изменение произошло в основном из-за роста на 20,6% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.
В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.
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