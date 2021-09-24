Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210924/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti---novye-dannye-statistiki-259849868.html
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, в то время как среднемесячная зарплата выросла на 22,9% 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T07:01+0400
2021-09-24T08:10+0400
экономика
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
строительство
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252250223_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_761f1feff36f04b314b0b8c0853b518b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 16,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, а также рост заработной платы рабочих на 22,9%.В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 8,2% процента по сравнению с первым кварталом 2021 года.Изменение произошло в основном из-за роста на 20,6% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210809/Obemy-stroitelstva-v-Gruzii-prodolzhayut-rasti---novaya-statistika-252533503.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/08/252250223_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44369b28b04c4b1d27a8cd20ff67df57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, статистика

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

07:01 24.09.2021 (обновлено: 08:10 24.09.2021)
269
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых домов на первой линии в Батуми
Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Увеличение индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, в то время как среднемесячная зарплата выросла на 22,9%
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 16,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 17,2%, а также рост заработной платы рабочих на 22,9%.
Строительство нового жилого дома в столице Грузии. Подъемный кран на стройке - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2021
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
9 августа, 09:01
1334
В тоже время, индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2021 года вырос на 8,2% процента по сравнению с первым кварталом 2021 года.
Изменение произошло в основном из-за роста на 20,6% среднемесячной номинальной заработной платы работников в строительном секторе.
В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2020 года, число введенных объектов выросло на 39,3%, а их площадь – на 7,9%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
09:01Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза
08:40Американцы призвали сделать "разрушительной" любую поддержку "Северному потоку - 2"
08:08Кинопремьеры и мастер-классы: международный кинофестиваль "Таоба" пройдет в Тбилиси
07:32Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя
07:01Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики
ВчераНет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
ВчераМелия vs Кобахидзе: после жаркого конфликта стороны обменялись репликами
ВчераЕвроcоюз продолжает судиться с Польшей
ВчераАдминистрация президента Грузии защищена от коронавируса
ВчераОткрыт первый участок новой дороги через Рикотский перевал в Грузии
ВчераВстречи с партнерами перед выборами: что обсуждают партии с дипкорпусом
ВчераГде в Европе больше всего заключенных
ВчераКто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
ВчераПолет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
ВчераКонец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней
ВчераООН обеспокоена санкциями Украины против оппозиционных СМИ
ВчераЧто обсуждал Ираклий Кобахидзе на встрече с послами ЕС
Вчера"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
ВчераНовый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр