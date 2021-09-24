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"Зенит" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Зенит" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Крылья Советов" 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T19:11+0400
2021-09-24T19:23+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
клуб "зенит"
чемпионат россии по футболу
клуб "крылья советов"
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В Лиге чемпионов УЕФА питерский "Зенит" выступает в очень непростой группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме". Вряд ли стоит ожидать, что чемпион России сможет побороться за два первых места. Но вот пободаться со шведами за третью строчку и путевку в Лигу Европы УЕФА – вполне реально.Я это все к тому, что на следующей неделе "Зенит" на своем поле примет "Мальме". Эта игра для подопечных Сергея Семака может стать ключевой. Вряд ли болельщиков клуба и руководство устроит какой-нибудь результат кроме победы.В преддверии этого матча "Зенит", в рамках IX тура чемпионата России, примет на своем поле "Крылья Советов". С одной стороны неплохой спарринг-партнер, при всем уважении к самарцам. А, с другой, нужно грамотно распределить силы перед игрой с "Мальме".Никто не сомневается в том, что хозяева ярко выраженные фавориты противостояния. Победа "Зенита" оценивается скромным коэффициентом 1,3 (против 10,5 у "Крыльев").Но я уверен в том, что гости проведут встречу на кураже. Дело в том, что несколько дней назад "Крылья" просто "уничтожили" "Знамя" из Ногинска в Кубке России, победив с неприличным счетом 10:0. Как мне кажется, самарский клуб вновь сыграет в свое удовольствие и на команду не будет давить груз ответственности.Предположу, что в Санкт-Петербурге мы увидим с вами открытый футбол, который приведет к обмену голами. Скорее всего, "Зенит" победит, но вряд ли сохранит свои ворота на замке.Ставка: обе команды забьют за 1,8.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "зенит", чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов"

"Зенит" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

19:11 24.09.2021 (обновлено: 19:23 24.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Зенит" - ЦСКА
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Крылья Советов"
В Лиге чемпионов УЕФА питерский "Зенит" выступает в очень непростой группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме". Вряд ли стоит ожидать, что чемпион России сможет побороться за два первых места. Но вот пободаться со шведами за третью строчку и путевку в Лигу Европы УЕФА – вполне реально.
Я это все к тому, что на следующей неделе "Зенит" на своем поле примет "Мальме". Эта игра для подопечных Сергея Семака может стать ключевой. Вряд ли болельщиков клуба и руководство устроит какой-нибудь результат кроме победы.
В преддверии этого матча "Зенит", в рамках IX тура чемпионата России, примет на своем поле "Крылья Советов". С одной стороны неплохой спарринг-партнер, при всем уважении к самарцам. А, с другой, нужно грамотно распределить силы перед игрой с "Мальме".
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Крылья Советов"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Крылья Советов - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Крылья Советов"
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Никто не сомневается в том, что хозяева ярко выраженные фавориты противостояния. Победа "Зенита" оценивается скромным коэффициентом 1,3 (против 10,5 у "Крыльев").
Но я уверен в том, что гости проведут встречу на кураже. Дело в том, что несколько дней назад "Крылья" просто "уничтожили" "Знамя" из Ногинска в Кубке России, победив с неприличным счетом 10:0. Как мне кажется, самарский клуб вновь сыграет в свое удовольствие и на команду не будет давить груз ответственности.
Предположу, что в Санкт-Петербурге мы увидим с вами открытый футбол, который приведет к обмену голами. Скорее всего, "Зенит" победит, но вряд ли сохранит свои ворота на замке.
Ставка: обе команды забьют за 1,8.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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