https://sputnik-georgia.ru/20210924/zenit---krylya-sovetov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259872253.html

"Зенит" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Зенит" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Зенит" и "Крылья Советов" 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T19:11+0400

2021-09-24T19:11+0400

2021-09-24T19:23+0400

спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

клуб "зенит"

чемпионат россии по футболу

клуб "крылья советов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259871942_420:843:2144:1813_1920x0_80_0_0_747e9ef22a19fec1de51d6f0874552ee.jpg

В Лиге чемпионов УЕФА питерский "Зенит" выступает в очень непростой группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме". Вряд ли стоит ожидать, что чемпион России сможет побороться за два первых места. Но вот пободаться со шведами за третью строчку и путевку в Лигу Европы УЕФА – вполне реально.Я это все к тому, что на следующей неделе "Зенит" на своем поле примет "Мальме". Эта игра для подопечных Сергея Семака может стать ключевой. Вряд ли болельщиков клуба и руководство устроит какой-нибудь результат кроме победы.В преддверии этого матча "Зенит", в рамках IX тура чемпионата России, примет на своем поле "Крылья Советов". С одной стороны неплохой спарринг-партнер, при всем уважении к самарцам. А, с другой, нужно грамотно распределить силы перед игрой с "Мальме".Никто не сомневается в том, что хозяева ярко выраженные фавориты противостояния. Победа "Зенита" оценивается скромным коэффициентом 1,3 (против 10,5 у "Крыльев").Но я уверен в том, что гости проведут встречу на кураже. Дело в том, что несколько дней назад "Крылья" просто "уничтожили" "Знамя" из Ногинска в Кубке России, победив с неприличным счетом 10:0. Как мне кажется, самарский клуб вновь сыграет в свое удовольствие и на команду не будет давить груз ответственности.Предположу, что в Санкт-Петербурге мы увидим с вами открытый футбол, который приведет к обмену голами. Скорее всего, "Зенит" победит, но вряд ли сохранит свои ворота на замке.Ставка: обе команды забьют за 1,8.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "зенит", чемпионат россии по футболу, клуб "крылья советов"