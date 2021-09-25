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Cтала известна предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
Cтала известна предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
На российском борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане РФ. Пострадавших нет 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T13:42+0400
2021-09-25T13:42+0400
2021-09-25T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Возможной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию "Волжское пароходство". Там уточнили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.В "Волжском пароходстве" агентству подтвердили информацию. "Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05:00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном. "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются", – рассказали в компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, россия, новости, в мире, новости из россии
Cтала известна предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
13:42 25.09.2021 (обновлено: 13:51 25.09.2021)
На российском борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане РФ. Пострадавших нет
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Возможной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна.
Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на судоходную компанию "Волжское пароходство". Там уточнили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.
Как сообщила в субботу береговая охрана Турции, российский сухогруз "Русич 10" и турецкий Tahsin İmamoğlu столкнулись в Босфоре, пострадавших нет. На место на помощь направлены три спасательных катера и 14 буксиров.
В "Волжском пароходстве" агентству подтвердили информацию. "Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05:00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном. "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются", – рассказали в компании.
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