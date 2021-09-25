https://sputnik-georgia.ru/20210925/ctala-izvestna-predvaritelnaya-prichina-stolknoveniya-sukhogruzov-v-bosfore-259887021.html

Cтала известна предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

Cтала известна предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре

На российском борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане РФ. Пострадавших нет 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T13:42+0400

2021-09-25T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Возможной причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судоходную компанию "Волжское пароходство". Там уточнили, что на борту находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России.В "Волжском пароходстве" агентству подтвердили информацию. "Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05:00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном. "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку... По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются", – рассказали в компании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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