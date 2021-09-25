https://sputnik-georgia.ru/20210925/dinamo-moskva---rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259888507.html

"Динамо" Москва - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Динамо" Москва - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Динамо" и "Рубин" 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T16:59+0400

2021-09-25T16:59+0400

2021-09-25T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Программа второго игрового дня IX тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Москве, где местное "Динамо" примет казанский "Рубин". Оба клуба располагаются в первой пятерке РПЛ (третье и пятое место, соответственно) и находятся на расстоянии двух очков друг от друга.К предстоящей игре динамовцы Москвы подходят в отличном настроении. В прошлом туре премьер-лиги подопечные Сандро Шварца с минимальным счетом 1:0 на выезде обыграли "Сочи", а посередине недели разгромили одноклубников из Ставрополя 6:0 в Кубке России. Можно однозначно сказать, что "бело-голубые" преодолели эмоциональный спад, после поражения от дебютанта РПЛ "Нижнего Новгорода" в VII туре чемпионата.Чего нельзя сказать о "Рубине". В последние несколько недель в команде Леонида Слуцкого наметился явный кризис. Клуб вошел в пике после поражения от польского "Ракува" в Лиге конференций УЕФА в середине августа. С тех пор "Рубин" провел пять матчей в РПЛ и одержал только одну победу – над слабейшим клубом чемпионата "Уралом" (4:0). Но этот успех не перекрывает поражения от "Краснодара" (0:2) и "Зенита" (1:3), а также ничьи с "Крыльями Советов" и "Химками" с одинаковым счетом 1:1.Ситуация сказалась и на главном тренере "Рубина" Леониде Слуцком. В прошлом туре наставник казанского клуба был удален со скамейки запасных за излишнюю эмоциональность и в матче с "Динамо" будет руководить своими подопечными с трибуны.Нет ничего удивительного в том, что именно "Динамо", по мнению букмекеров, является фаворитом матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,85 (против 4,35 у "Рубина").Как мне кажется, динамовцы должны в полной мере воспользоваться слабостью нынешнего "Рубина" и сделать все возможное, чтобы закрепиться в тройке лидеров. Не буду изобретать велосипед и предложу сыграть чистую победу "бело-голубых" за вполне приличный коэффициент.Ставка: победа "Динамо" за 1,85.

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