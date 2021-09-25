https://sputnik-georgia.ru/20210925/glavnoe-o-covid-19-za-sutki-vyzdorovevshikh-bolshe-chem-infitsirovannykh-259886321.html

Главное о COVID-19 за сутки: выздоровевших больше, чем инфицированных

Главное о COVID-19 за сутки: выздоровевших больше, чем инфицированных

Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T14:24+0400

2021-09-25T14:24+0400

2021-09-25T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинские медики из 1 597 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 497 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по стране следующая: Эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 34 331 тест и выявлено 1 597 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 605 360 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 189 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 573 542 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 пациентов, а с начала пандемии – 8 787.На данный момент в Грузии 23 005 активных случаев, из них 4 656 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, из них 300 подключены к аппарату искусственного дыхания, 906 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 17 443 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 18 773.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19