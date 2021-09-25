Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Главное о COVID-19 за сутки: выздоровевших больше, чем инфицированных
© AP Photo / Anupam NathПандемия коронавируса - тесты на ковид
© AP Photo / Anupam Nath
Самым опасным в плане ковид-заражения городом в стране по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Кахети
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинские медики из 1 597 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 497 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по стране следующая:
Аджария – 84
Имерети – 278
Квемо Картли – 102
Шида Картли – 119
Гурия – 50
Самегрело - Земо Сванети – 153
Кахети – 220
Мцхета-Мтианети – 49
Самцхе-Джавахети – 33
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.
Эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 34 331 тест и выявлено 1 597 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 605 360 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 189 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 573 542 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 пациентов, а с начала пандемии – 8 787.
На данный момент в Грузии 23 005 активных случаев, из них 4 656 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 066 пациентов тяжелое, из них 300 подключены к аппарату искусственного дыхания, 906 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 17 443 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 45 человек, а в самоизоляции – 18 773.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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