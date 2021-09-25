https://sputnik-georgia.ru/20210925/gruzinskaya-mechta-ispolnyaetsya-glavnye-aktsenty-rechi-premera-gruzii-na-genassamblee-oon-259884868.html

"Грузинские мечты исполняются" – главные акценты речи премьера Грузии на Генассамблее ООН

"Грузинские мечты исполняются" – главные акценты речи премьера Грузии на Генассамблее ООН

Выборы, демократия, пандемия, внешнеполитический курс и проблемы населения были главными темами выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на... 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T11:55+0400

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Выступал глава грузинского правительства в последний день сессии практически в полупустом зале. Его выступление заняло полчаса и охватило практически все актуальные темы.О демократииБольшую часть своего выступления премьер-министр Грузии посвятил уверению Генеральной ассамблеи в том, что Грузия остается верной принципам демократии и продолжает реформы в этом направлении. При этом во время выступления основной акцент Гарибашвили сделал на достижениях представляемой им партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он отметил, что у Грузии есть план развития страны до 2030 года, подготовленный правительством."Мы делаем свой выбор на устойчивом развитии, защите прав любого человека, большей экономической справедливости и выносливости. Мы поддерживаем оживление сути ООН, вместе с другими стремлениями эти идеи общие для Грузии и ООН", – подчеркнул глава грузинского правительства.Гарибашвили отметил достижения Грузии в сфере экономики и проведенные в стране реформы."Грузинские мечты исполняются", – подчеркнул он.ВыборыЕще один главный акцент премьер-министр Грузии сделал на предстоящих уже в следующую субботу выборах в Грузии."Мы провели уже шесть раз демократические выборы, начиная с 2012 года, и каждые из них были признаны международными наблюдателями как свободные и справедливые. В принципе, через несколько дней нас ждут еще одни свободные, справедливые и демократические выборы в органы местной власти по всей стране", – сказал Гарибашвили.Не упустил возможности премьер с трибуны покритиковать "темные силы", которые по его словам пытаются "заставить Грузию" свернуть с пути демократии.При этом премьер отметил, что проигравшие на выборах должны будут смириться с поражением."Выборы часто превращаются в место для страстей и тяжелой борьбы, растут эмоции. Но когда выборы свободные и справедливые, победители должны быть терпимыми, а проигравшие – смириться с волей народа. Если мы не поверим в суть демократии, сама демократия окажется под угрозой", – сказал Гарибашвили.ПандемияЕще одной темой выступления премьер-министра Грузии с трибуны ООН стала пандемия коронавируса.С трибуны ООН премьер-министр Грузии поблагодарил ОНН, ЕС, Китай и производителей вакцин за помощь Грузии."Работой над общими целями мы поборем пандемию и вернем всему миру возможность строительства лучшего светлого будущего", – сказал Гарибашвили.О чем еще говорил премьерНе обошел стороной премьер-министр и внешнеполитический курс страны. С трибуны ООН он еще раз подтвердил стремление Грузии в НАТО и ЕС, и то, что в 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС.При этом с той же трибуны он обвинил Россию в том, что она мешает стремлениям Грузии вступить в эти объединения.Упомянул Гарибашвили в своем выступлении и проблемы Грузии с неконтролируемыми территориями. При этом, говоря об этой теме, Гарибашвили сделал акцент на мирном урегулировании конфликтов и программе правительства "Шаг к светлому будущему", которая подтверждает мирный настрой Грузии.Необычная инициативаНе обошлось выступление премьер-министра Грузии и без новой инициативы. Глава грузинского правительства предложил членам Генассамблеи новый формат диалога на Южном Кавказе.При этом он отметил, что Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу по обсуждению перспектив инициативы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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