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"Грузинские мечты исполняются" – главные акценты речи премьера Грузии на Генассамблее ООН
"Грузинские мечты исполняются" – главные акценты речи премьера Грузии на Генассамблее ООН
Выборы, демократия, пандемия, внешнеполитический курс и проблемы населения были главными темами выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на... 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T11:55+0400
2021-09-25T13:24+0400
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ираклий гарибашвили
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Выступал глава грузинского правительства в последний день сессии практически в полупустом зале. Его выступление заняло полчаса и охватило практически все актуальные темы.О демократииБольшую часть своего выступления премьер-министр Грузии посвятил уверению Генеральной ассамблеи в том, что Грузия остается верной принципам демократии и продолжает реформы в этом направлении. При этом во время выступления основной акцент Гарибашвили сделал на достижениях представляемой им партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Он отметил, что у Грузии есть план развития страны до 2030 года, подготовленный правительством."Мы делаем свой выбор на устойчивом развитии, защите прав любого человека, большей экономической справедливости и выносливости. Мы поддерживаем оживление сути ООН, вместе с другими стремлениями эти идеи общие для Грузии и ООН", – подчеркнул глава грузинского правительства.Гарибашвили отметил достижения Грузии в сфере экономики и проведенные в стране реформы."Грузинские мечты исполняются", – подчеркнул он.ВыборыЕще один главный акцент премьер-министр Грузии сделал на предстоящих уже в следующую субботу выборах в Грузии."Мы провели уже шесть раз демократические выборы, начиная с 2012 года, и каждые из них были признаны международными наблюдателями как свободные и справедливые. В принципе, через несколько дней нас ждут еще одни свободные, справедливые и демократические выборы в органы местной власти по всей стране", – сказал Гарибашвили.Не упустил возможности премьер с трибуны покритиковать "темные силы", которые по его словам пытаются "заставить Грузию" свернуть с пути демократии.При этом премьер отметил, что проигравшие на выборах должны будут смириться с поражением."Выборы часто превращаются в место для страстей и тяжелой борьбы, растут эмоции. Но когда выборы свободные и справедливые, победители должны быть терпимыми, а проигравшие – смириться с волей народа. Если мы не поверим в суть демократии, сама демократия окажется под угрозой", – сказал Гарибашвили.ПандемияЕще одной темой выступления премьер-министра Грузии с трибуны ООН стала пандемия коронавируса.С трибуны ООН премьер-министр Грузии поблагодарил ОНН, ЕС, Китай и производителей вакцин за помощь Грузии."Работой над общими целями мы поборем пандемию и вернем всему миру возможность строительства лучшего светлого будущего", – сказал Гарибашвили.О чем еще говорил премьерНе обошел стороной премьер-министр и внешнеполитический курс страны. С трибуны ООН он еще раз подтвердил стремление Грузии в НАТО и ЕС, и то, что в 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС.При этом с той же трибуны он обвинил Россию в том, что она мешает стремлениям Грузии вступить в эти объединения.Упомянул Гарибашвили в своем выступлении и проблемы Грузии с неконтролируемыми территориями. При этом, говоря об этой теме, Гарибашвили сделал акцент на мирном урегулировании конфликтов и программе правительства "Шаг к светлому будущему", которая подтверждает мирный настрой Грузии.Необычная инициативаНе обошлось выступление премьер-министра Грузии и без новой инициативы. Глава грузинского правительства предложил членам Генассамблеи новый формат диалога на Южном Кавказе.При этом он отметил, что Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу по обсуждению перспектив инициативы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, оон, местные выборы, выборы

"Грузинские мечты исполняются" – главные акценты речи премьера Грузии на Генассамблее ООН

11:55 25.09.2021 (обновлено: 13:24 25.09.2021)
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© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© Government of Georgia
Выборы, демократия, пандемия, внешнеполитический курс и проблемы населения были главными темами выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Генеральной Ассамблеи ООН
Выступал глава грузинского правительства в последний день сессии практически в полупустом зале. Его выступление заняло полчаса и охватило практически все актуальные темы.

О демократии

Большую часть своего выступления премьер-министр Грузии посвятил уверению Генеральной ассамблеи в том, что Грузия остается верной принципам демократии и продолжает реформы в этом направлении. При этом во время выступления основной акцент Гарибашвили сделал на достижениях представляемой им партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Мы гордимся нашей страной и сделанным "Грузинской мечтой" для более сильной демократии, сильной экономики и для обеспечения светлого будущего нашего народа", – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что у Грузии есть план развития страны до 2030 года, подготовленный правительством.
"Мы делаем свой выбор на устойчивом развитии, защите прав любого человека, большей экономической справедливости и выносливости. Мы поддерживаем оживление сути ООН, вместе с другими стремлениями эти идеи общие для Грузии и ООН", – подчеркнул глава грузинского правительства.
Гарибашвили отметил достижения Грузии в сфере экономики и проведенные в стране реформы.
"Грузинские мечты исполняются", – подчеркнул он.

Выборы

Еще один главный акцент премьер-министр Грузии сделал на предстоящих уже в следующую субботу выборах в Грузии.
"Мы провели уже шесть раз демократические выборы, начиная с 2012 года, и каждые из них были признаны международными наблюдателями как свободные и справедливые. В принципе, через несколько дней нас ждут еще одни свободные, справедливые и демократические выборы в органы местной власти по всей стране", – сказал Гарибашвили.
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Government of Georgia
Не упустил возможности премьер с трибуны покритиковать "темные силы", которые по его словам пытаются "заставить Грузию" свернуть с пути демократии.
При этом премьер отметил, что проигравшие на выборах должны будут смириться с поражением.
"Выборы часто превращаются в место для страстей и тяжелой борьбы, растут эмоции. Но когда выборы свободные и справедливые, победители должны быть терпимыми, а проигравшие – смириться с волей народа. Если мы не поверим в суть демократии, сама демократия окажется под угрозой", – сказал Гарибашвили.

Пандемия

Еще одной темой выступления премьер-министра Грузии с трибуны ООН стала пандемия коронавируса.

"Мы не жалеем усилий для выхода из пандемии с новым осмыслением единства, но мы должны объединиться для удовлетворения нужд мира", – сказал Гарибашвили.

С трибуны ООН премьер-министр Грузии поблагодарил ОНН, ЕС, Китай и производителей вакцин за помощь Грузии.
"Работой над общими целями мы поборем пандемию и вернем всему миру возможность строительства лучшего светлого будущего", – сказал Гарибашвили.

О чем еще говорил премьер

Не обошел стороной премьер-министр и внешнеполитический курс страны. С трибуны ООН он еще раз подтвердил стремление Грузии в НАТО и ЕС, и то, что в 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС.
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Government of Georgia
При этом с той же трибуны он обвинил Россию в том, что она мешает стремлениям Грузии вступить в эти объединения.
Упомянул Гарибашвили в своем выступлении и проблемы Грузии с неконтролируемыми территориями. При этом, говоря об этой теме, Гарибашвили сделал акцент на мирном урегулировании конфликтов и программе правительства "Шаг к светлому будущему", которая подтверждает мирный настрой Грузии.

Необычная инициатива

Не обошлось выступление премьер-министра Грузии и без новой инициативы. Глава грузинского правительства предложил членам Генассамблеи новый формат диалога на Южном Кавказе.

"Наша цель – обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем "Инциативу мирного соседства" для способствования стабильности в регионе. Этот формат послужит началом диалога и поможет практическому решению региональных вопросов при поддержке наших американских и европейских партнеров", – сказал Гарибашвили.

При этом он отметил, что Грузия готова принять в Тбилиси международную встречу по обсуждению перспектив инициативы Грузии.
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