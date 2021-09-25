https://sputnik-georgia.ru/20210925/gruzinskiy-dzyudoist-stal-pobeditelem-turnira-iz-serii-gran-pri-v-zagrebe-259897027.html

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе

Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T21:56+0400

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2021-09-25T21:56+0400

спорт

новости

грузия

гран-при по дзюдо

тато григалашвили

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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на турнире из серии Гран-при, проходящем в эти дни в Загребе.В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Гильерме Шмидтом из Бразилии.Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории.Стоит отметить, что для 21-летнего Григалашвили это уже вторая победа в карьере на турнирах из серии Гран-при. Два года назад грузин первенствовал на аналогичных соревнованиях в Будапеште.26 сентября в Гран-при Загреба примет участие еще один грузинский дзюдоист – Лука Майсурадзе, который выступит в соревнованиях в весовой категории до 90 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, гран-при по дзюдо, тато григалашвили