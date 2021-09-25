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Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе
Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе
Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории 25.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-25T21:56+0400
спорт
новости
грузия
гран-при по дзюдо
тато григалашвили
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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на турнире из серии Гран-при, проходящем в эти дни в Загребе.В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Гильерме Шмидтом из Бразилии.Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории.Стоит отметить, что для 21-летнего Григалашвили это уже вторая победа в карьере на турнирах из серии Гран-при. Два года назад грузин первенствовал на аналогичных соревнованиях в Будапеште.26 сентября в Гран-при Загреба примет участие еще один грузинский дзюдоист – Лука Майсурадзе, который выступит в соревнованиях в весовой категории до 90 кг.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, гран-при по дзюдо, тато григалашвили

Грузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе

21:56 25.09.2021
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© Sputnik / STRINGER"Большой шлем" по дзюдо - Тато Григалашвили на татами
Большой шлем по дзюдо - Тато Григалашвили на татами - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль на турнире из серии Гран-при, проходящем в эти дни в Загребе.
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Гильерме Шмидтом из Бразилии.
На пути к решающей схватке Григалашвили победил Никона Заброскиу (Молдова), Баптиста Пьера (Франция), а в полуфинале сломил сопротивление Джима Хейманса из Нидерландов.
Благодаря победе на турнире Григалашвили набрал 700 рейтинговых очков и возглавил список сильнейших дзюдоистов мира в своей весовой категории.
Стоит отметить, что для 21-летнего Григалашвили это уже вторая победа в карьере на турнирах из серии Гран-при. Два года назад грузин первенствовал на аналогичных соревнованиях в Будапеште.
26 сентября в Гран-при Загреба примет участие еще один грузинский дзюдоист – Лука Майсурадзе, который выступит в соревнованиях в весовой категории до 90 кг.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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