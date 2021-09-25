https://sputnik-georgia.ru/20210925/lavrov-na-vstreche-so-stoltenbergom-rossiya-ne-budet-vstupat-v-nato-259885186.html

Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО

Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО

Министр иностранных дел России одной шуткой утихомирил журналистов в США. Смотрите в видео, что заявил глава МИД РФ 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T11:57+0400

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россия

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мультимедиа

лавров

сергей лавров

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В Нью-Йорке Сергей Лавров встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Корреспонденты, операторы и фотографы начали толкаться, желая встать поближе к столу переговоров. Лавров посоветовал им "не испытывать удачу". Остроумие Лаврова оценили, шутку уже растиражировали. Что российский министр сказал журналистам, а что конкретно Столтенбергу (уже всерьез) – смотрите в видео.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, нато, мультимедиа, лавров, сергей лавров, видео