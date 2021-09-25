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Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО
Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО
Министр иностранных дел России одной шуткой утихомирил журналистов в США. Смотрите в видео, что заявил глава МИД РФ 25.09.2021, Sputnik Грузия
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В Нью-Йорке Сергей Лавров встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Корреспонденты, операторы и фотографы начали толкаться, желая встать поближе к столу переговоров. Лавров посоветовал им "не испытывать удачу". Остроумие Лаврова оценили, шутку уже растиражировали. Что российский министр сказал журналистам, а что конкретно Столтенбергу (уже всерьез) – смотрите в видео.
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россия, видео, нато, мультимедиа, лавров, сергей лавров, видео

Лавров на встрече со Столтенбергом: Россия не будет вступать в НАТО

11:57 25.09.2021 (обновлено: 12:04 25.09.2021)
258
© video: Sputnik
Министр иностранных дел России одной шуткой утихомирил журналистов в США. Смотрите в видео, что заявил глава МИД РФ
В Нью-Йорке Сергей Лавров встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Корреспонденты, операторы и фотографы начали толкаться, желая встать поближе к столу переговоров. Лавров посоветовал им "не испытывать удачу". Остроумие Лаврова оценили, шутку уже растиражировали.
Что российский министр сказал журналистам, а что конкретно Столтенбергу (уже всерьез) – смотрите в видео.
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