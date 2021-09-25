https://sputnik-georgia.ru/20210925/na-zapade-gruzii-rasstrelyali-mashinu-kandidata-v-mery-ot-partii-gakhariya-259895467.html
На западе Грузии расстреляли машину кандидата в мэры от партии Гахария
На западе Грузии расстреляли машину кандидата в мэры от партии Гахария
До выборов в органы местной власти остается одна неделя, и страсти уже накаляются 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T20:20+0400
2021-09-25T20:20+0400
2021-09-25T20:20+0400
местные выборы в грузии 2021
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местные выборы
преступность в грузии
партия "для грузии"
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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. В городе Цагери на западе Грузии неизвестные расстреляли автомобиль кандидата в мэры от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Бесо Бенделиани. В партии обвинили во всем правящую силу "Грузинская мечта – демократическая Грузия".До выборов в органы местной власти остается одна неделя. Уже 2 октября жители Грузии в 64 городах и районах будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Фотографии расстрелянной машины на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала сестра кандидата в мэры Ирма Бенделиани.В руководстве партии "Для Грузии" считают виновной в произошедшем правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия."Бездействие "Грузинской мечты" привело нас сначала к инциденту в Дманиси, а сегодня к расстрелу автомобиля в Цагери. И никто не знает, что будет в день выборов", - сказала один из лидеров партии Натия Мезвришвили.Между тем в правящей партии свою причастность к инциденту отрицают, а сам факт расстрела машины называют неприемлемым."То, что сегодня произошло в Дманиси, абсолютно неприемлемо. Тот, кто нас обвиняет, хорошо понимает, что местных представителей "Грузинской мечты" и тем более центральное руководство партии не устраивает такое. Это не приносит результата", - сказал представитель "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани, добавив, что ситуация в Цагери требует быстрого расследования.В последнюю неделю ситуация в Грузии накалилась до предела. В стране было зафиксировано несколько стычек с оппозицией. Особо кровавой была стычка в Дманиси, где были ранены два сторонника самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Виновный по этому инциденту задержан. Им оказался сын кандидата в мажоритарные депутаты района от правящей партии.Обеспокоенность участившимися фактами насилия уже выразили наблюдатели и представители дипломатического корпуса Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, происшествия, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы, преступность в грузии, партия "для грузии"
На западе Грузии расстреляли машину кандидата в мэры от партии Гахария
До выборов в органы местной власти остается одна неделя, и страсти уже накаляются
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. В городе Цагери на западе Грузии неизвестные расстреляли автомобиль кандидата в мэры от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Бесо Бенделиани. В партии обвинили во всем правящую силу "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
До выборов в органы местной власти остается одна неделя. Уже 2 октября жители Грузии в 64 городах и районах будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Фотографии расстрелянной машины на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала сестра кандидата в мэры Ирма Бенделиани.
В руководстве партии "Для Грузии" считают виновной в произошедшем правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия.
"Бездействие "Грузинской мечты" привело нас сначала к инциденту в Дманиси, а сегодня к расстрелу автомобиля в Цагери. И никто не знает, что будет в день выборов", - сказала один из лидеров партии Натия Мезвришвили.
Между тем в правящей партии свою причастность к инциденту отрицают, а сам факт расстрела машины называют неприемлемым.
"То, что сегодня произошло в Дманиси, абсолютно неприемлемо. Тот, кто нас обвиняет, хорошо понимает, что местных представителей "Грузинской мечты" и тем более центральное руководство партии не устраивает такое. Это не приносит результата", - сказал представитель "Грузинской мечты" Ираклий Чиковани, добавив, что ситуация в Цагери требует быстрого расследования.
В последнюю неделю ситуация в Грузии накалилась до предела. В стране было зафиксировано несколько стычек с оппозицией. Особо кровавой была стычка в Дманиси, где были ранены два сторонника самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Виновный по этому инциденту задержан. Им оказался сын кандидата в мажоритарные депутаты района от правящей партии.
Обеспокоенность участившимися фактами насилия уже выразили наблюдатели и представители дипломатического корпуса Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.