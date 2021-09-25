https://sputnik-georgia.ru/20210925/navodneniya-i-opolzni-v-adzharii-iz-za-prolivnykh-dozhdey---video-259887276.html

Наводнения и оползни в Аджарии из-за проливных дождей - видео

Наводнения и оползни в Аджарии из-за проливных дождей - видео

Из-за сильных проливных дождей в Аджарии происходят наводнения, активизировались оползневые процессы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места бедствия 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T13:50+0400

2021-09-25T13:50+0400

2021-09-25T13:50+0400

происшествия

видео

аджария

мультимедиа

наводнение

стихийное бедствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259886916_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d99af3a359dbd3fd85070e726ea609f3.jpg

В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам. Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Некоторые жители Батуми, а также районов Хелвачаури и Кобулети остались без крыши над головой. Несколько семей оказались отрезанными от внешнего мира, повреждены мосты и дороги. В автономии создан штаб по ликвидации последствий стихии и комиссия по подсчету ущерба. Местные власти обещают помочь пострадавшим семьям.

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, аджария, мультимедиа, наводнение, стихийное бедствие, видео