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Наводнения и оползни в Аджарии из-за проливных дождей - видео
Наводнения и оползни в Аджарии из-за проливных дождей - видео
Из-за сильных проливных дождей в Аджарии происходят наводнения, активизировались оползневые процессы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места бедствия 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T13:50+0400
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В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам. Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Некоторые жители Батуми, а также районов Хелвачаури и Кобулети остались без крыши над головой. Несколько семей оказались отрезанными от внешнего мира, повреждены мосты и дороги. В автономии создан штаб по ликвидации последствий стихии и комиссия по подсчету ущерба. Местные власти обещают помочь пострадавшим семьям.
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происшествия, видео, аджария, мультимедиа, наводнение, стихийное бедствие, видео

Наводнения и оползни в Аджарии из-за проливных дождей - видео

13:50 25.09.2021
331
© video: Sputnik / Stringer
Из-за сильных проливных дождей в Аджарии происходят наводнения, активизировались оползневые процессы. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места бедствия
В Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные земельные массы сошли на дороги, ведущие к нескольким селам. Департамент автомобильных дорог Грузии ведет расчистку дорог, чтобы восстановить автомобильное движение.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Некоторые жители Батуми, а также районов Хелвачаури и Кобулети остались без крыши над головой. Несколько семей оказались отрезанными от внешнего мира, повреждены мосты и дороги.
В автономии создан штаб по ликвидации последствий стихии и комиссия по подсчету ущерба. Местные власти обещают помочь пострадавшим семьям.
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