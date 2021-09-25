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https://sputnik-georgia.ru/20210925/prazdnik-sbora-urozhaya-kak-den-rozhdeniya-gruzinskogo-vina-v-strane-otmechayut-rtveli-259841409.html
Праздник сбора урожая, как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели
Праздник сбора урожая, как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели
Осень в Грузии ассоциируется с винным запахом, потому что в стране полным ходом идет самое важное и самобытное действо – Ртвели или праздник сбора урожая... 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T19:43+0400
2021-09-25T19:43+0400
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ртвели 2021
обзоры
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Ртвели – главная составляющая грузинского виноделия, которая является предметом особой гордости целого народа. Ученые официально доказали, что Грузия – родина вина. А раз родина, значит и отношение к своему отпрыску соответствующее – самое доброе, нежное и любящее.Вакирелеби и их "Вакирула"Вакирелеби – так называет себя семья Деметрашвили, что дословно в переводе с грузинского означает "жители села Вакира". Каждый год во время Ртвели они приглашают к себе всех желающих поучаствовать в празднике сбора урожая и узнать про их уникальное вино из винограда Саперави, произрастающего в исторической области Алазанской долины – микрозоне Кизики.Александр Деметрашвили и его супруга Тамара Нинидзе вот уже несколько лет занимаются производством этого вина-эндемика и рассказывают, что оно обладает особенными вкусовыми качествами. Красное сухое "Вакирула" настолько редкое, что о нем вы даже не найдете информации на просторах всезнающего Интернета. Это вино невозможно купить ни в супермаркетах, ни в специализированных винных магазинах, потому что, как признаются Деметрашвили, "Вакирула" – их детище, а не способ заработать. Поэтому попробовать его можно только приехав в село Вакира.Чудотворная микрозонаВсе, кто так или иначе знаком с грузинским вином, знают, что самую важную роль во вкусовых качествах того или иного сорта винограда играет микрозона, где он произрастает. Например, из сорта Саперави, который растет в микрозоне Киндзмараули, и Саперави, который растет в микрозоне Мукузани, получатся два разных напитка, которые будут содержать в себе совершенного разные вкусовые качества. А названия они будут носить по месту своего происхождения – Киндзмараули и Мукузани соответственно.В этом и заключается уникальность колыбели грузинского вина – Алазанской долины, где сконцентрирован самый большой процент виноградников всей страны. Здесь все имеет значение – откуда дует ветер, как часто выпадают осадки, приближенность к Большому Кавказскому хребту и высота над уровнем моря. Во всех микрозонах винодельческих районов Кахети эти показатели разные, как и вкусовые качества сортов винограда, произрастающих на их территории."Эта территория находится на высоте до 150 метров над уровнем моря, то есть мы находимся в самой низине, – показывая виноградники в Кизики, рассказывает Тамара Нинидзе. – Виноградники вбирают из почвы много полезной влаги. Если вы посмотрите на западный склон Кавкасиони (Большой Кавказский хребет, у подножия которого растянулась Алазанская долина – ред.), то увидите и зимой, и летом, что вершины гор и зимой, и летом заснежены, с них сходят полезные минералы, которые питают эту почву, поэтому она такая благодатная".Аттракция для туристовПоучаствовать в Ртвели не только в Вакира, но и в других районах Кахети, не первый год приезжают туристы со всего мира – для них подготовлена специальная шоу-программа.Сначала они собственноручно собирают виноград, тем самым оказывая неоценимую помощь виноделам и крестьянам. Свежесобранный виноград необходимо как можно скорее переработать, поэтому с виноградников они сразу отправляются на так называемую "давку". Ягоды перерабатывают в специальной емкости "сацнахели".У всех винных домов она разная. У кого-то ручная "сацнахели", по принципу работы похожая на большую мясорубку. А у кого-то оборудована по типу большой деревянной ванны, где можно подавить виноград ногами (в соответствующей обуви, естественно), как в легендарном фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано.Виноделы говорят – гости настолько сильно влюбляются в это мероприятие, что многие из них приезжают в Кахети каждый год, чтобы отмечать этот добрый праздник урожая и виноделия снова и снова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анна Анастасиади
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экономика, аналитика, виноделие, вино и виноделие грузии, ртвели 2021, обзоры

Праздник сбора урожая, как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели

19:43 25.09.2021
537
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Колумнист Sputnik Анна Анастасиади - Sputnik Грузия
Анна Анастасиади
Все материалы
Осень в Грузии ассоциируется с винным запахом, потому что в стране полным ходом идет самое важное и самобытное действо – Ртвели или праздник сбора урожая винограда
Ртвели – главная составляющая грузинского виноделия, которая является предметом особой гордости целого народа. Ученые официально доказали, что Грузия – родина вина. А раз родина, значит и отношение к своему отпрыску соответствующее – самое доброе, нежное и любящее.

Вакирелеби и их "Вакирула"

Вакирелеби – так называет себя семья Деметрашвили, что дословно в переводе с грузинского означает "жители села Вакира".
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Каждый год во время Ртвели они приглашают к себе всех желающих поучаствовать в празднике сбора урожая и узнать про их уникальное вино из винограда Саперави, произрастающего в исторической области Алазанской долины – микрозоне Кизики.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Александр Деметрашвили и его супруга Тамара Нинидзе вот уже несколько лет занимаются производством этого вина-эндемика и рассказывают, что оно обладает особенными вкусовыми качествами.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Красное сухое "Вакирула" настолько редкое, что о нем вы даже не найдете информации на просторах всезнающего Интернета. Это вино невозможно купить ни в супермаркетах, ни в специализированных винных магазинах, потому что, как признаются Деметрашвили, "Вакирула" – их детище, а не способ заработать. Поэтому попробовать его можно только приехав в село Вакира.

Чудотворная микрозона

Все, кто так или иначе знаком с грузинским вином, знают, что самую важную роль во вкусовых качествах того или иного сорта винограда играет микрозона, где он произрастает.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Например, из сорта Саперави, который растет в микрозоне Киндзмараули, и Саперави, который растет в микрозоне Мукузани, получатся два разных напитка, которые будут содержать в себе совершенного разные вкусовые качества. А названия они будут носить по месту своего происхождения – Киндзмараули и Мукузани соответственно.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В этом и заключается уникальность колыбели грузинского вина – Алазанской долины, где сконцентрирован самый большой процент виноградников всей страны. Здесь все имеет значение – откуда дует ветер, как часто выпадают осадки, приближенность к Большому Кавказскому хребту и высота над уровнем моря. Во всех микрозонах винодельческих районов Кахети эти показатели разные, как и вкусовые качества сортов винограда, произрастающих на их территории.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliТамара Нинидзе - владелица винного дома Вакирелеби
Тамара Нинидзе - владелица винного дома Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Тамара Нинидзе - владелица винного дома Вакирелеби
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Эта территория находится на высоте до 150 метров над уровнем моря, то есть мы находимся в самой низине, – показывая виноградники в Кизики, рассказывает Тамара Нинидзе. – Виноградники вбирают из почвы много полезной влаги. Если вы посмотрите на западный склон Кавкасиони (Большой Кавказский хребет, у подножия которого растянулась Алазанская долина – ред.), то увидите и зимой, и летом, что вершины гор и зимой, и летом заснежены, с них сходят полезные минералы, которые питают эту почву, поэтому она такая благодатная".

Аттракция для туристов

Поучаствовать в Ртвели не только в Вакира, но и в других районах Кахети, не первый год приезжают туристы со всего мира – для них подготовлена специальная шоу-программа.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сначала они собственноручно собирают виноград, тем самым оказывая неоценимую помощь виноделам и крестьянам. Свежесобранный виноград необходимо как можно скорее переработать, поэтому с виноградников они сразу отправляются на так называемую "давку". Ягоды перерабатывают в специальной емкости "сацнахели".
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
У всех винных домов она разная. У кого-то ручная "сацнахели", по принципу работы похожая на большую мясорубку. А у кого-то оборудована по типу большой деревянной ванны, где можно подавить виноград ногами (в соответствующей обуви, естественно), как в легендарном фильме "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Виноделы говорят – гости настолько сильно влюбляются в это мероприятие, что многие из них приезжают в Кахети каждый год, чтобы отмечать этот добрый праздник урожая и виноделия снова и снова.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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