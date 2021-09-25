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https://sputnik-georgia.ru/20210925/premera-trekh-sester-proydet-na-vinnom-zavode-v-tbilisi-259843216.html
Премьера "Трех сестер" пройдет на Винном заводе в Тбилиси
Премьера "Трех сестер" пройдет на Винном заводе в Тбилиси
Спектакль в "винной атмосфере" особенно порадует искушенных столичных театралов Грузии 25.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
тбилиси
винный завод №1
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Премьера спектакля "Три сестры" пройдет на Винном заводе в Тбилиси в исполнении экспериментального театрального движения "Хараки" в субботу, 25 сентября.Экспериментальная театральная труппа "Хараки" была образована в столице Грузии весной 2019 года. Хараки – старое грузинское слово, означающее образцовый рассказ, сохранившийся в устной форме. Театр, состоящий из девяти актеров, практикует экспериментальные подходы к театральному искусству. Первой постановкой труппы стал спектакль "Постоялец" по произведению Джемала Карчхадзе. Автором пьесы "Три сестры" является Мариам Мегвинетухуцеси, а режиссером – Сандро Каландадзе."...Если мы будем вместе, втроем, то нас не поглотят сорняки. Мы же из одного сада… Мы скрываемся от тех, кого любим больше всего. Скрываемся от самих себя. Не понимаем, зачем?..", – говорится в анонсе спектакля.В спектакле заняты актеры Наталия Габисония, Анано Махарадзе, Анастасия Чантурая, Георгий Размадзе, Георгий Шарвашидзе и Бичико Чеишвили. Премьерные выступления пройдут 25, 26, 29, 30 сентября и 1 октября. Начало в 19:00.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, тбилиси, винный завод №1

Премьера "Трех сестер" пройдет на Винном заводе в Тбилиси

16:06 25.09.2021
350
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВинный завод №1
Винный завод №1 - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спектакль в "винной атмосфере" особенно порадует искушенных столичных театралов Грузии
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Премьера спектакля "Три сестры" пройдет на Винном заводе в Тбилиси в исполнении экспериментального театрального движения "Хараки" в субботу, 25 сентября.
Экспериментальная театральная труппа "Хараки" была образована в столице Грузии весной 2019 года. Хараки – старое грузинское слово, означающее образцовый рассказ, сохранившийся в устной форме.
Театр, состоящий из девяти актеров, практикует экспериментальные подходы к театральному искусству. Первой постановкой труппы стал спектакль "Постоялец" по произведению Джемала Карчхадзе.
Автором пьесы "Три сестры" является Мариам Мегвинетухуцеси, а режиссером – Сандро Каландадзе.
"...Если мы будем вместе, втроем, то нас не поглотят сорняки. Мы же из одного сада… Мы скрываемся от тех, кого любим больше всего. Скрываемся от самих себя. Не понимаем, зачем?..", – говорится в анонсе спектакля.
В спектакле заняты актеры Наталия Габисония, Анано Махарадзе, Анастасия Чантурая, Георгий Размадзе, Георгий Шарвашидзе и Бичико Чеишвили. Премьерные выступления пройдут 25, 26, 29, 30 сентября и 1 октября. Начало в 19:00.
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