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Президент Грузии пособолезновала Эммануэлю Макрону в связи с гибелью военного в Мали
Президент Грузии пособолезновала Эммануэлю Макрону в связи с гибелью военного в Мали
Борьба с терроризмом – это ответственность международного сообщества и подтверждение мужества, отметила Зурабишвили 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T16:34+0400
2021-09-25T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с гибелью военного в Мали.Старший капрал 7-го батальона горных стрелков Максим Бласко был убит в Мали во время боевого столкновения с группой вооруженных террористов."Я соболезную Эммануэлю Макрону и всей Франции. Борьба с терроризмом – ответственность нашего международного сообщества и подтверждение мужества", – написала Зурабишвили на своей странице в соцсети Twitter.Миротворческая миссия в Мали под эгидой ЕС работает с 2013 года. Она подразумевает тренировку Вооруженных сил этой африканской страны и носит название EUTM MALI.Изначально мандат миссии был рассчитан на два года, однако позже Евросовет принял решение о продлении ее срока.ВС Грузии в миротворческой миссии в Мали с января 2016 года представлены одним связным офицером, основной сферой деятельности которого являются сотрудничество с проводимыми там миссиями, международными и неправительственными организациями, обмен информацией и координация и осуществление вопросов военного и гражданского сотрудничества (CIMIC).Грузинский офицер останется в Мали до завершения миссии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, грузия, эммануэль макрон, мали, саломе зурабишвили

Президент Грузии пособолезновала Эммануэлю Макрону в связи с гибелью военного в Мали

16:34 25.09.2021
322
© Government of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© Government of Georgia
Борьба с терроризмом – это ответственность международного сообщества и подтверждение мужества, отметила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с гибелью военного в Мали.
Старший капрал 7-го батальона горных стрелков Максим Бласко был убит в Мали во время боевого столкновения с группой вооруженных террористов.
"Я соболезную Эммануэлю Макрону и всей Франции. Борьба с терроризмом – ответственность нашего международного сообщества и подтверждение мужества", – написала Зурабишвили на своей странице в соцсети Twitter.
Миротворческая миссия в Мали под эгидой ЕС работает с 2013 года. Она подразумевает тренировку Вооруженных сил этой африканской страны и носит название EUTM MALI.
Изначально мандат миссии был рассчитан на два года, однако позже Евросовет принял решение о продлении ее срока.
ВС Грузии в миротворческой миссии в Мали с января 2016 года представлены одним связным офицером, основной сферой деятельности которого являются сотрудничество с проводимыми там миссиями, международными и неправительственными организациями, обмен информацией и координация и осуществление вопросов военного и гражданского сотрудничества (CIMIC).
Грузинский офицер останется в Мали до завершения миссии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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