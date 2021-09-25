https://sputnik-georgia.ru/20210925/smerch-proshelsya-po-selu-na-zapade-gruzii--foto-259895919.html
Смерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО
Смерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО
Специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после обещает помочь пострадавшим 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T22:27+0400
2021-09-25T22:27+0400
2021-09-25T22:27+0400
происшествия
новости
грузия
стихийное бедствие
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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Смерч в селе Шавгеле в регионе Имерети снес крыши 12 домов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Первый канал.По данным телеканала, в данный момент на месте находятся представители местных властей, которые изучают ущерб."Сейчас тут идет дождь и мы сделаем все, чтобы люди не остались под открытым небом. Их распределят по семьям в селе", – сказал и. о. мэра района Махаре Чокорая.По его словам, специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после поможет пострадавшим.Сильный ветер создал проблемы и в другом городе региона – Поти. Там повреждены крыши домов и линии электропередач. Местные власти уже начали работы по восстановлению и подсчету ущерба.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие
Смерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО
Специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после обещает помочь пострадавшим
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik.
Смерч в селе Шавгеле в регионе Имерети снес крыши 12 домов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Первый канал
.
По данным телеканала, в данный момент на месте находятся представители местных властей, которые изучают ущерб.
"Сейчас тут идет дождь и мы сделаем все, чтобы люди не остались под открытым небом. Их распределят по семьям в селе", – сказал и. о. мэра района Махаре Чокорая.
По его словам, специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после поможет пострадавшим.
Сильный ветер создал проблемы и в другом городе региона – Поти. Там повреждены крыши домов и линии электропередач. Местные власти уже начали работы по восстановлению и подсчету ущерба.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.