https://sputnik-georgia.ru/20210925/smerch-proshelsya-po-selu-na-zapade-gruzii--foto-259895919.html

Смерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО

Смерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО

Специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после обещает помочь пострадавшим 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T22:27+0400

2021-09-25T22:27+0400

2021-09-25T22:27+0400

происшествия

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стихийное бедствие

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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Смерч в селе Шавгеле в регионе Имерети снес крыши 12 домов, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Первый канал.По данным телеканала, в данный момент на месте находятся представители местных властей, которые изучают ущерб."Сейчас тут идет дождь и мы сделаем все, чтобы люди не остались под открытым небом. Их распределят по семьям в селе", – сказал и. о. мэра района Махаре Чокорая.По его словам, специальная комиссия подсчитает нанесенный непогодой ущерб и после поможет пострадавшим.Сильный ветер создал проблемы и в другом городе региона – Поти. Там повреждены крыши домов и линии электропередач. Местные власти уже начали работы по восстановлению и подсчету ущерба.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие