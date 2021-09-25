https://sputnik-georgia.ru/20210925/tbilisi-pered-vyborami-borba-za-golosa-s-pomoschyu-plakatov-na-ulitsakh---foto-259893808.html

Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото

Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото

Приближается дата проведения выборов в органы местной власти в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит столица страны за неделю до голосования 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T19:03+0400

2021-09-25T19:03+0400

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местные выборы в грузии 2021

грузия

фотоленты

местные выборы

новости в фотографиях

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Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов власти – сакребуло. Те граждане, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса, смогут проголосовать с помощью переносной урны. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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