Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото
Кажется, что перед выборами весь город в рекламе партий и кандидатов.
Кажется, что перед выборами весь город в рекламе партий и кандидатов.
Больше всего, конечно, предвыборных баннеров и плакатов правящей партии. Она везде, даже на остановках общественного транспорта.
Больше всего, конечно, предвыборных баннеров и плакатов правящей партии. Она везде, даже на остановках общественного транспорта.
Может показаться, что Каха Каладзе смотрит на город отовсюду.
Может показаться, что Каха Каладзе смотрит на город отовсюду.
У оппозиционной партии Георгия Гахария "За Грузию" рекламы поменьше, но она тоже на видных местах.
У оппозиционной партии Георгия Гахария "За Грузию" рекламы поменьше, но она тоже на видных местах.
Партия "Лело" разместила в городе много рекламы. Сразу несколько больших баннеров и информационный экран появились на Вокзальной площади.
Партия "Лело" разместила в городе много рекламы. Сразу несколько больших баннеров и информационный экран появились на Вокзальной площади.
Там же неподалеку кто-то разместил так называемые в народе "кровавые баннеры". Возник скандал. Баннеры потребовали убрать, но они пока висят.
Там же неподалеку кто-то разместил так называемые в народе "кровавые баннеры". Возник скандал. Баннеры потребовали убрать, но они пока висят.
Предвыборная реклама крупной оппозиционной партии "Единого нацдвижения" и Ники Мелия встречается не так часто, но она есть.
Предвыборная реклама крупной оппозиционной партии "Единого нацдвижения" и Ники Мелия встречается не так часто, но она есть.
Много предвыборных плакатов небольшого формата расклеили на городских заборах активисты партии "Альянс патриотов Грузии".
Много предвыборных плакатов небольшого формата расклеили на городских заборах активисты партии "Альянс патриотов Грузии".
Хотя большие рекламные баннеры этой партии в городе тоже можно встретить.
Хотя большие рекламные баннеры этой партии в городе тоже можно встретить.
С "Альянсом патриотов" на городских заборах конкурируют за место плакаты Анны Долидзе и ее партии "Для народа".
С "Альянсом патриотов" на городских заборах конкурируют за место плакаты Анны Долидзе и ее партии "Для народа".
Местные выборы уже скоро - они пройдут 2 октября, несмотря на эпидемию коронавируса.
Местные выборы уже скоро - они пройдут 2 октября, несмотря на эпидемию коронавируса.
А тем временем кажется, что с каждым днем плакатов и предвыборной рекламы на улицах города становится все больше.
А тем временем кажется, что с каждым днем плакатов и предвыборной рекламы на улицах города становится все больше.