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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото
Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото
Приближается дата проведения выборов в органы местной власти в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит столица страны за неделю до голосования 25.09.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов власти – сакребуло. Те граждане, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса, смогут проголосовать с помощью переносной урны. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Тбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото

19:03 25.09.2021 (обновлено: 20:53 25.09.2021)
170
Приближается дата проведения выборов в органы местной власти в Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит столица страны за неделю до голосования
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов власти – сакребуло. Те граждане, кто находится на самоизоляции из-за коронавируса, смогут проголосовать с помощью переносной урны.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кажется, что перед выборами весь город в рекламе партий и кандидатов.

Кажется, что перед выборами весь город в рекламе партий и кандидатов. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кажется, что перед выборами весь город в рекламе партий и кандидатов.

© photo: Sputnik / Stringer

Больше всего, конечно, предвыборных баннеров и плакатов правящей партии. Она везде, даже на остановках общественного транспорта.

Больше всего, конечно, предвыборных баннеров и плакатов правящей партии. Она везде, даже на остановках общественного транспорта. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Больше всего, конечно, предвыборных баннеров и плакатов правящей партии. Она везде, даже на остановках общественного транспорта.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Может показаться, что Каха Каладзе смотрит на город отовсюду.

Может показаться, что Каха Каладзе смотрит на город отовсюду. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Может показаться, что Каха Каладзе смотрит на город отовсюду.

© photo: Sputnik / Stringer

У оппозиционной партии Георгия Гахария "За Грузию" рекламы поменьше, но она тоже на видных местах.

У оппозиционной партии Георгия Гахария &quot;За Грузию&quot; рекламы поменьше, но она тоже на видных местах. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

У оппозиционной партии Георгия Гахария "За Грузию" рекламы поменьше, но она тоже на видных местах.

© photo: Sputnik / Stringer

Партия "Лело" разместила в городе много рекламы. Сразу несколько больших баннеров и информационный экран появились на Вокзальной площади.

Партия &quot;Лело&quot; разместила в городе много рекламы. Сразу несколько больших баннеров и информационный экран появились на Вокзальной площади. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Партия "Лело" разместила в городе много рекламы. Сразу несколько больших баннеров и информационный экран появились на Вокзальной площади.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Там же неподалеку кто-то разместил так называемые в народе "кровавые баннеры". Возник скандал. Баннеры потребовали убрать, но они пока висят.

Там же неподалеку кто-то разместил так называемые в народе &quot;кровавые баннеры&quot;. Возник скандал. Баннеры потребовали убрать, но они пока висят. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Там же неподалеку кто-то разместил так называемые в народе "кровавые баннеры". Возник скандал. Баннеры потребовали убрать, но они пока висят.

© photo: Sputnik / Stringer

Предвыборная реклама крупной оппозиционной партии "Единого нацдвижения" и Ники Мелия встречается не так часто, но она есть.

Предвыборная реклама крупной оппозиционной партии &quot;Единого нацдвижения&quot; и Ники Мелия встречается не так часто, но она есть. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Предвыборная реклама крупной оппозиционной партии "Единого нацдвижения" и Ники Мелия встречается не так часто, но она есть.

© photo: Sputnik / Stringer

Много предвыборных плакатов небольшого формата расклеили на городских заборах активисты партии "Альянс патриотов Грузии".

Много предвыборных плакатов небольшого формата расклеили на городских заборах активисты партии &quot;Альянс патриотов Грузии&quot;. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Много предвыборных плакатов небольшого формата расклеили на городских заборах активисты партии "Альянс патриотов Грузии".

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя большие рекламные баннеры этой партии в городе тоже можно встретить.

Хотя большие рекламные баннеры этой партии в городе тоже можно встретить. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя большие рекламные баннеры этой партии в городе тоже можно встретить.

© photo: Sputnik / Stringer

С "Альянсом патриотов" на городских заборах конкурируют за место плакаты Анны Долидзе и ее партии "Для народа".

С &quot;Альянсом патриотов&quot; на городских заборах конкурируют за место плакаты Анны Долидзе и ее партии &quot;Для народа&quot;. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

С "Альянсом патриотов" на городских заборах конкурируют за место плакаты Анны Долидзе и ее партии "Для народа".

© photo: Sputnik / Stringer

Местные выборы уже скоро - они пройдут 2 октября, несмотря на эпидемию коронавируса.

Местные выборы уже скоро - они пройдут 2 октября, несмотря на эпидемию коронавируса. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Местные выборы уже скоро - они пройдут 2 октября, несмотря на эпидемию коронавируса.

© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем кажется, что с каждым днем плакатов и предвыборной рекламы на улицах города становится все больше.

А тем временем кажется, что с каждым днем плакатов и предвыборной рекламы на улицах города становится все больше. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем кажется, что с каждым днем плакатов и предвыборной рекламы на улицах города становится все больше.

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