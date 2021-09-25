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Владимир Путин оценил прошедшие выборы
Владимир Путин оценил прошедшие выборы
Президент поблагодарил россиян за участие в выборах и отметил, что они были открытыми 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Выборы в РФ прошли открыто и согласно закону, явка была высокой, заявил лидер страны Владимир Путин."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", – сказал Путин во время встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.Президент поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.Путин также озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, владимир путин, выборы, новости из россии

Владимир Путин оценил прошедшие выборы

18:11 25.09.2021 (обновлено: 18:45 25.09.2021)
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© REUTERS / SPUTNIKВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / SPUTNIK
Президент поблагодарил россиян за участие в выборах и отметил, что они были открытыми
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Выборы в РФ прошли открыто и согласно закону, явка была высокой, заявил лидер страны Владимир Путин.
"Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", – сказал Путин во время встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
Президент поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.

"Ее (Госдумы – ред.) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", – добавил Путин.

Путин также озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.
С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
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