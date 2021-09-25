https://sputnik-georgia.ru/20210925/vladimir-putin-otsenil-proshedshie-vybory-259893235.html

Владимир Путин оценил прошедшие выборы

Владимир Путин оценил прошедшие выборы

Президент поблагодарил россиян за участие в выборах и отметил, что они были открытыми 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Выборы в РФ прошли открыто и согласно закону, явка была высокой, заявил лидер страны Владимир Путин."Я в начале хочу вас всех поприветствовать на встрече, где присутствует руководство политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва", – сказал Путин во время встречи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.Президент поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.Путин также озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. Среди них: свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения; продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.С президентом встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, россия, владимир путин, выборы, новости из россии