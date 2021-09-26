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Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио с отрицательным балансом
Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио с отрицательным балансом
Отрицательный баланс по итогам турнира означает, что Тотиносин потеряет несколько позиций в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T16:31+0400
2021-09-26T16:31+0400
2021-09-26T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил с отрицательным балансом (7-8) осеннее Аки басё в Токио.В заключительный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Запада, уступил пятому маэгасире Запада – Такарафудзи, не выдержав силового теснения соперника.Грузинский сумоист очень неудачно стартовал на Аки басё, проиграв шесть из первых восьми схваток. Однако затем Тотиносин выдал серию из пяти побед подряд, и до положительного баланса Горгадзе нужно было победить еще одного соперника. Но, к сожалению, этого не произошло. Сначала грузин уступил Карибаяме, а затем Такарафудзи.Отрицательный баланс по итогам турнира означает, что Тотиносин потеряет несколько позиций в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира.Что касается победителя Аки басё, то Кубок Императора завоевал йокодзуна Тэрунофудзи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо
Чуда не произошло – Тотиносин завершил турнир в Токио с отрицательным балансом
16:31 26.09.2021 (обновлено: 16:44 26.09.2021)
Отрицательный баланс по итогам турнира означает, что Тотиносин потеряет несколько позиций в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершил с отрицательным балансом (7-8) осеннее Аки басё в Токио.
В заключительный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Запада, уступил пятому маэгасире Запада – Такарафудзи, не выдержав силового теснения соперника.
Грузинский сумоист очень неудачно стартовал на Аки басё, проиграв шесть из первых восьми схваток. Однако затем Тотиносин выдал серию из пяти побед подряд, и до положительного баланса Горгадзе нужно было победить еще одного соперника. Но, к сожалению, этого не произошло. Сначала грузин уступил Карибаяме, а затем Такарафудзи.
Отрицательный баланс по итогам турнира означает, что Тотиносин потеряет несколько позиций в обновленном рейтинге сильнейших сумоистов мира.
Что касается победителя Аки басё, то Кубок Императора завоевал йокодзуна Тэрунофудзи.
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