Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210926/covid-statistika-v-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-bolshe-chem-infitsirovannykh-259903487.html
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 052 пациентов тяжелое 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T13:31+0400
2021-09-26T13:31+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259882419_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_8f92acfe208d00e79e8642edc611d4b8.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 20 798 тестов и выявлено 1 132 новых случаям инфицирования.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 606 492 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 956 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 576 498 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 817.Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 052 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 840 человек находятся в ковид-гостиницах. 15 709 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/administratsiya-prezidenta-gruzii-zaschischena-ot-koronavirusa-259845284.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/19/259882419_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_154e640a7ded9884255726dd5dac1414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных

13:31 26.09.2021
512
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках
Эпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 052 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 20 798 тестов и выявлено 1 132 новых случаям инфицирования.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 606 492 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 956 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 576 498 пациентов.
Резиденция президента Грузии на ул. Атонели. Бывший особняк князей Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Администрация президента Грузии защищена от коронавируса
23 сентября, 21:03
1287
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 817.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
Регион Число новых случаев
Тбилиси 419
Имерети 172
Самегрело - Земо Сванети 156
Кахети 151
Аджария 73
Квемо Картли 61
Шида Картли 47
Самцхе-Джавахети 29
Мцхета-Мтианети 12
Гурия 9
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 052 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 840 человек находятся в ковид-гостиницах. 15 709 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
031000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
14:32В Грузии к концу года появится новая дорога
13:31COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных
13:02Фильм грузинского режиссера получил Гран-при "Кинотавра"
12:31Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию
11:31Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель
10:54Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132
10:15Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
10:04Пассажирский поезд сошел с рельсов в США: есть погибшие и раненые
09:01Около 3,5 миллиона: ЦИК Грузии уточнил число избирателей в стране
08:38Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
ВчераЛучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов
ВчераСмерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе
ВчераВыборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций
ВчераКровавая авария на западе Грузии унесла жизнь маленького ребенка
ВчераНа западе Грузии обстреляли машину кандидата в мэры от партии Гахария
ВчераПраздник сбора урожая, как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели
ВчераИстория соглашения кахетинского царя Левана и Ивана Грозного
ВчераТбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото