https://sputnik-georgia.ru/20210926/covid-statistika-v-gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-bolshe-chem-infitsirovannykh-259903487.html

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных

COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных

На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 052 пациентов тяжелое 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T13:31+0400

2021-09-26T13:31+0400

2021-09-26T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 20 798 тестов и выявлено 1 132 новых случаям инфицирования.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 606 492 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 956 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 576 498 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 817.Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 052 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 840 человек находятся в ковид-гостиницах. 15 709 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210923/administratsiya-prezidenta-gruzii-zaschischena-ot-koronavirusa-259845284.html

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