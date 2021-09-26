Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 052 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 20 798 тестов и выявлено 1 132 новых случаям инфицирования.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 606 492 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 956 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 576 498 пациентов.
23 сентября, 21:03
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Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 пациентов, а с начала пандемии – 8 817.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|419
|Имерети
|172
|Самегрело - Земо Сванети
|156
|Кахети
|151
|Аджария
|73
|Квемо Картли
|61
|Шида Картли
|47
|Самцхе-Джавахети
|29
|Мцхета-Мтианети
|12
|Гурия
|9
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
На данный момент в Грузии 21 151 активный случай инфицирования, из них 4 602 пациента нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 052 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 840 человек находятся в ковид-гостиницах. 15 709 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В зонах карантина остаются 45 человек, а в самоизоляции – 19 039.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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