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Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции
Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции
В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T18:55+0400
2021-09-27T01:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Грузинская гастрономия представлена на престижной международной выставке ресторанного бизнеса и общественного питания Sirha 2021, и гастрономическом конкурсе Bocuse-d'Or, которая проходит во Франции, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.Грузия представлена на выставке со стендом, вдохновленным концепцией глиняного кеци. Производство глиняной посуды и кувшинов вроде квеври и кеци в Грузии подтверждается древними артефактами.Участие Грузии в международной гастрономической выставке способствует популяризации грузинской гастрономической культуры, повышению осведомленности о гастротуризме, агротуризме и экотуризме. Тысячи посетителей получат возможность познакомиться с грузинской продукцией.В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast (Грузия: искусство праздника), в рамках которого страна предстала на выставке Sirha 2019. Автором проекта является грузинское агентство "Гастронафт" (Gastronaut).В этом году, в финале Bocuse-d'Or примут участие 87 конкурсантов из 21 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, франция, грузинская кухня

Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции

18:55 26.09.2021 (обновлено: 01:58 27.09.2021)
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© Facebook / Georgian National Tourism AdministrationГрузинская кухня представлена на международной выставке во Франции
Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© Facebook / Georgian National Tourism Administration
В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Грузинская гастрономия представлена на престижной международной выставке ресторанного бизнеса и общественного питания Sirha 2021, и гастрономическом конкурсе Bocuse-d'Or, которая проходит во Франции, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.
Грузия представлена на выставке со стендом, вдохновленным концепцией глиняного кеци. Производство глиняной посуды и кувшинов вроде квеври и кеци в Грузии подтверждается древними артефактами.
Участие Грузии в международной гастрономической выставке способствует популяризации грузинской гастрономической культуры, повышению осведомленности о гастротуризме, агротуризме и экотуризме. Тысячи посетителей получат возможность познакомиться с грузинской продукцией.
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Для любителей грузинской национальной кухни созданы видеопособия
4 августа 2020, 15:21
4188
В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast (Грузия: искусство праздника), в рамках которого страна предстала на выставке Sirha 2019. Автором проекта является грузинское агентство "Гастронафт" (Gastronaut).
В этом году, в финале Bocuse-d'Or примут участие 87 конкурсантов из 21 страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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