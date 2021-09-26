https://sputnik-georgia.ru/20210926/gruzinskaya-kukhnya-predstavlena-na-mezhdunarodnoy-vystavke-vo-frantsii-259909473.html

Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции

Грузинская кухня представлена на международной выставке во Франции

В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T18:55+0400

2021-09-26T18:55+0400

2021-09-27T01:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Грузинская гастрономия представлена на престижной международной выставке ресторанного бизнеса и общественного питания Sirha 2021, и гастрономическом конкурсе Bocuse-d'Or, которая проходит во Франции, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.Грузия представлена на выставке со стендом, вдохновленным концепцией глиняного кеци. Производство глиняной посуды и кувшинов вроде квеври и кеци в Грузии подтверждается древними артефактами.Участие Грузии в международной гастрономической выставке способствует популяризации грузинской гастрономической культуры, повышению осведомленности о гастротуризме, агротуризме и экотуризме. Тысячи посетителей получат возможность познакомиться с грузинской продукцией.В 2019 году Грузия официально стала членом Bocus d'or, и в то же время была заложена основа проекта Georgia: The Art of Feast (Грузия: искусство праздника), в рамках которого страна предстала на выставке Sirha 2019. Автором проекта является грузинское агентство "Гастронафт" (Gastronaut).В этом году, в финале Bocuse-d'Or примут участие 87 конкурсантов из 21 страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200804/Dlya-lyubiteley-gruzinskoy-natsionalnoy-kukhni-sozdany-videoposobiya-249135760.html

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