Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210926/gruziya-zavoevala-chetvertuyu-olimpiyskuyu-litsenziyu-v-figurnom-katanii-259905328.html
Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
Впервые в истории Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена во всех дисциплинах фигурного катания 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T15:01+0400
2021-09-26T15:15+0400
спорт
новости
грузия
успехи грузинских фигуристов в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259905296_0:37:3025:1739_1920x0_80_0_0_789be14091c5d48cd3180915a7e384ba.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место. Для того чтобы квалифицироваться на Игры в Пекине, необходимо было попасть в четверку сильнейших.После короткой программы Казакова и Ревия занимали пятое место, набрав 66.95 балла. Но по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.Необходимо отметить, что впервые в истории, Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена в четырех дисциплинах фигурного катания. Ранее олимпийские лицензии завоевали Морис Квителашвили, Алина Урушадзе, а также спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259905296_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e3b1c047216dfe9a9f6f488821dea121.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, успехи грузинских фигуристов в мире

Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании

15:01 26.09.2021 (обновлено: 15:15 26.09.2021)
301
© photo: Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Владимир Песня
/
Перейти в фотобанк
Впервые в истории Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена во всех дисциплинах фигурного катания
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.
На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место. Для того чтобы квалифицироваться на Игры в Пекине, необходимо было попасть в четверку сильнейших.
После короткой программы Казакова и Ревия занимали пятое место, набрав 66.95 балла. Но по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.
Необходимо отметить, что впервые в истории, Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена в четырех дисциплинах фигурного катания. Ранее олимпийские лицензии завоевали Морис Квителашвили, Алина Урушадзе, а также спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
300001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
14:32В Грузии к концу года появится новая дорога
13:31COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших больше, чем инфицированных
13:02Фильм грузинского режиссера получил Гран-при "Кинотавра"
12:31Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию
11:31Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель
10:54Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 1 132
10:15Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
10:04Пассажирский поезд сошел с рельсов в США: есть погибшие и раненые
09:01Около 3,5 миллиона: ЦИК Грузии уточнил число избирателей в стране
08:38Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
ВчераЛучшие из лучших: батумский кинофестиваль BIAFF наградил лауреатов
ВчераСмерч прошелся по селу на западе Грузии – ФОТО
ВчераГрузинский дзюдоист стал победителем турнира из серии Гран-при в Загребе
ВчераВыборы в Грузии 2021: за ходом выборов будут наблюдать более 130 организаций
ВчераКровавая авария на западе Грузии унесла жизнь маленького ребенка
ВчераНа западе Грузии обстреляли машину кандидата в мэры от партии Гахария
ВчераПраздник сбора урожая, как день рождения грузинского вина: в стране отмечают Ртвели
ВчераИстория соглашения кахетинского царя Левана и Ивана Грозного
ВчераТбилиси перед выборами: борьба за голоса с помощью плакатов на улицах – фото