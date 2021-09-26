https://sputnik-georgia.ru/20210926/gruziya-zavoevala-chetvertuyu-olimpiyskuyu-litsenziyu-v-figurnom-katanii-259905328.html

Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании

Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании

Впервые в истории Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена во всех дисциплинах фигурного катания 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T15:01+0400

2021-09-26T15:01+0400

2021-09-26T15:15+0400

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успехи грузинских фигуристов в мире

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ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место. Для того чтобы квалифицироваться на Игры в Пекине, необходимо было попасть в четверку сильнейших.После короткой программы Казакова и Ревия занимали пятое место, набрав 66.95 балла. Но по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.Необходимо отметить, что впервые в истории, Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена в четырех дисциплинах фигурного катания. Ранее олимпийские лицензии завоевали Морис Квителашвили, Алина Урушадзе, а также спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, успехи грузинских фигуристов в мире