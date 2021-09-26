https://sputnik-georgia.ru/20210926/gruziya-zavoevala-chetvertuyu-olimpiyskuyu-litsenziyu-v-figurnom-katanii-259905328.html
Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
Впервые в истории Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена во всех дисциплинах фигурного катания 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T15:01+0400
2021-09-26T15:01+0400
2021-09-26T15:15+0400
спорт
новости
грузия
успехи грузинских фигуристов в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259905296_0:37:3025:1739_1920x0_80_0_0_789be14091c5d48cd3180915a7e384ba.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место. Для того чтобы квалифицироваться на Игры в Пекине, необходимо было попасть в четверку сильнейших.После короткой программы Казакова и Ревия занимали пятое место, набрав 66.95 балла. Но по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.Необходимо отметить, что впервые в истории, Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена в четырех дисциплинах фигурного катания. Ранее олимпийские лицензии завоевали Морис Квителашвили, Алина Урушадзе, а также спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259905296_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e3b1c047216dfe9a9f6f488821dea121.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, успехи грузинских фигуристов в мире
Грузия завоевала четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании
15:01 26.09.2021 (обновлено: 15:15 26.09.2021)
Впервые в истории Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена во всех дисциплинах фигурного катания
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Грузинские фигуристы Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине.
На турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе грузинская пара заняла третье место. Для того чтобы квалифицироваться на Игры в Пекине, необходимо было попасть в четверку сильнейших.
После короткой программы Казакова и Ревия занимали пятое место, набрав 66.95 балла. Но по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.
Необходимо отметить, что впервые в истории, Грузия на Зимних Олимпийских играх будет представлена в четырех дисциплинах фигурного катания. Ранее олимпийские лицензии завоевали Морис Квителашвили, Алина Урушадзе, а также спортивный дуэт Карина Сафина/Лука Берулава.
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.