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Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
Горные путешествия привлекают в Грузию тысячи туристов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки одного из самых популярных туристических... 26.09.2021, Sputnik Грузия
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На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая - в Азии. Это Казбеги (название исторически связанно с горой Казбек), административным центром которого является поселок Степанцминда. Этот регион известен своими потрясающими горными пейзажами и удивительными достопримечательностями. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото

10:15 26.09.2021
166
Горные путешествия привлекают в Грузию тысячи туристов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки одного из самых популярных туристических маршрутов.
На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая - в Азии. Это Казбеги (название исторически связанно с горой Казбек), административным центром которого является поселок Степанцминда. Этот регион известен своими потрясающими горными пейзажами и удивительными достопримечательностями.
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© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

С окружающих его горных вершин поселок Степанцминда выглядит совсем маленьким. Он расположен на высоте 1744 метра над уровнем моря.

С окружающих его горных вершин поселок Степанцминда выглядит совсем маленьким. Он расположен на высоте 1744 метра над уровнем моря. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

С окружающих его горных вершин поселок Степанцминда выглядит совсем маленьким. Он расположен на высоте 1744 метра над уровнем моря.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Такой вид на Степанцминда открывается с территории Троицкой церкви XIV века в Гергети. Она тоже окружена горными вершинами.

Такой вид на Степанцминда открывается с территории Троицкой церкви XIV века в Гергети. Она тоже окружена горными вершинами. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Такой вид на Степанцминда открывается с территории Троицкой церкви XIV века в Гергети. Она тоже окружена горными вершинами.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Путешествие по региону Казбеги является одним из самых популярных туристических маршрутов.

Путешествие по региону Казбеги является одним из самых популярных туристических маршрутов. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Путешествие по региону Казбеги является одним из самых популярных туристических маршрутов.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Тут можно полюбоваться не только потрясающими горными пейзажами, но и увидеть древние исторические сооружения.

Тут можно полюбоваться не только потрясающими горными пейзажами, но и увидеть древние исторические сооружения. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Тут можно полюбоваться не только потрясающими горными пейзажами, но и увидеть древние исторические сооружения.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Одним из самых излюбленным мест отдыха у туристов является территория у Гергетского храма.

Одним из самых излюбленным мест отдыха у туристов является территория у Гергетского храма. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Одним из самых излюбленным мест отдыха у туристов является территория у Гергетского храма.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Это место расположено выше, чем поселок Степанцминда - на высоте 2170 метров над уровнем моря.

Это место расположено выше, чем поселок Степанцминда - на высоте 2170 метров над уровнем моря. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Это место расположено выше, чем поселок Степанцминда - на высоте 2170 метров над уровнем моря.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Автомобиль Delica - один из самых популярных для поездок в этот регион. Поселок Степанцминда даже прозвали "Делика-сити", так как там очень много таких машин.

Автомобиль Delica - один из самых популярных для поездок в этот регион. Поселок Степанцминда даже прозвали &quot;Делика-сити&quot;, так как там очень много таких машин. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Автомобиль Delica - один из самых популярных для поездок в этот регион. Поселок Степанцминда даже прозвали "Делика-сити", так как там очень много таких машин.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Хотя тут можно обнаружить и раритеты автопрома. Это советский автомобиль "Волга ГАЗ-21", сохранившийся до нашего времени.

Хотя тут можно обнаружить и раритеты автопрома. Это советский автомобиль &quot;Волга ГАЗ-21&quot;, сохранившийся до нашего времени. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Хотя тут можно обнаружить и раритеты автопрома. Это советский автомобиль "Волга ГАЗ-21", сохранившийся до нашего времени.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

На территории Национального парка Казбеги сегодня проложено много пешеходных, треккинговых и альпинистских маршрутов.

На территории Национального парка Казбеги сегодня проложено много пешеходных, треккинговых и альпинистских маршрутов. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

На территории Национального парка Казбеги сегодня проложено много пешеходных, треккинговых и альпинистских маршрутов.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Тут много достопримечательностей, помимо Гергетской церкви.

Тут много достопримечательностей, помимо Гергетской церкви. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Тут много достопримечательностей, помимо Гергетской церкви.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Но самое главное - это ощущение свободы и простора среди горных вершин.

Но самое главное - это ощущение свободы и простора среди горных вершин. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Но самое главное - это ощущение свободы и простора среди горных вершин.

© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Это потрясающая местность с неповторимыми пейзажами и путешествие в этот регион станет незабываемым.

Это потрясающая местность с неповторимыми пейзажами и путешествие в этот регион станет незабываемым. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography

Это потрясающая местность с неповторимыми пейзажами и путешествие в этот регион станет незабываемым.

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