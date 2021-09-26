https://sputnik-georgia.ru/20210926/kazbegi-puteshestvie-v-tsentre-kavkazskikh-gor---foto-259900559.html

Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото

Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото

Горные путешествия привлекают в Грузию тысячи туристов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки одного из самых популярных туристических... 26.09.2021, Sputnik Грузия

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На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая - в Азии. Это Казбеги (название исторически связанно с горой Казбек), административным центром которого является поселок Степанцминда. Этот регион известен своими потрясающими горными пейзажами и удивительными достопримечательностями. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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