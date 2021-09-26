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Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
Горные путешествия привлекают в Грузию тысячи туристов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки одного из самых популярных туристических... 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T10:15+0400
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На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая - в Азии. Это Казбеги (название исторически связанно с горой Казбек), административным центром которого является поселок Степанцминда. Этот регион известен своими потрясающими горными пейзажами и удивительными достопримечательностями. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Казбеги: путешествие в центре кавказских гор - фото
Горные путешествия привлекают в Грузию тысячи туристов со всего мира. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки одного из самых популярных туристических маршрутов.
На севере Грузии есть регион, одна часть которого расположена в Европе, а другая - в Азии. Это Казбеги (название исторически связанно с горой Казбек), административным центром которого является поселок Степанцминда. Этот регион известен своими потрясающими горными пейзажами и удивительными достопримечательностями.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
С окружающих его горных вершин поселок Степанцминда выглядит совсем маленьким. Он расположен на высоте 1744 метра над уровнем моря.
С окружающих его горных вершин поселок Степанцминда выглядит совсем маленьким. Он расположен на высоте 1744 метра над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Такой вид на Степанцминда открывается с территории Троицкой церкви XIV века в Гергети. Она тоже окружена горными вершинами.
Такой вид на Степанцминда открывается с территории Троицкой церкви XIV века в Гергети. Она тоже окружена горными вершинами.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Путешествие по региону Казбеги является одним из самых популярных туристических маршрутов.
Путешествие по региону Казбеги является одним из самых популярных туристических маршрутов.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Тут можно полюбоваться не только потрясающими горными пейзажами, но и увидеть древние исторические сооружения.
Тут можно полюбоваться не только потрясающими горными пейзажами, но и увидеть древние исторические сооружения.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Одним из самых излюбленным мест отдыха у туристов является территория у Гергетского храма.
Одним из самых излюбленным мест отдыха у туристов является территория у Гергетского храма.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Это место расположено выше, чем поселок Степанцминда - на высоте 2170 метров над уровнем моря.
Это место расположено выше, чем поселок Степанцминда - на высоте 2170 метров над уровнем моря.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Автомобиль Delica - один из самых популярных для поездок в этот регион. Поселок Степанцминда даже прозвали "Делика-сити", так как там очень много таких машин.
Автомобиль Delica - один из самых популярных для поездок в этот регион. Поселок Степанцминда даже прозвали "Делика-сити", так как там очень много таких машин.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Хотя тут можно обнаружить и раритеты автопрома. Это советский автомобиль "Волга ГАЗ-21", сохранившийся до нашего времени.
Хотя тут можно обнаружить и раритеты автопрома. Это советский автомобиль "Волга ГАЗ-21", сохранившийся до нашего времени.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
На территории Национального парка Казбеги сегодня проложено много пешеходных, треккинговых и альпинистских маршрутов.
На территории Национального парка Казбеги сегодня проложено много пешеходных, треккинговых и альпинистских маршрутов.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Тут много достопримечательностей, помимо Гергетской церкви.
Тут много достопримечательностей, помимо Гергетской церкви.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Но самое главное - это ощущение свободы и простора среди горных вершин.
Но самое главное - это ощущение свободы и простора среди горных вершин.
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
Это потрясающая местность с неповторимыми пейзажами и путешествие в этот регион станет незабываемым.
Это потрясающая местность с неповторимыми пейзажами и путешествие в этот регион станет незабываемым.