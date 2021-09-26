https://sputnik-georgia.ru/20210926/parlamentskie-vybory-prokhodyat-v-germanii---kto-pridet-na-mesto-merkel-259902451.html

Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель

Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель

Завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T11:31+0400

2021-09-26T11:31+0400

2021-09-26T11:31+0400

в мире

германия

ангела меркель

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Голосование по выборам депутатов в бундестах проходит в Германии в воскресенье.Участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск). Результаты exit poll появятся вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).Из-за пандемии были внесены дополнения в устоявшийся порядок - в этот раз, помимо удостоверения личности, желающим проголосовать нужно иметь при себе медицинскую маску.Нынешние выборы имеют особое значение - завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока. Таким образом, по итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии с новым канцлером во главе.Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%, чего не происходило никогда в истории ФРГ. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий.Выборы в Германии - справкаПарламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. Согласно Конституции, члены бундестага принимают законы, избирают федерального канцлера, контролируют деятельность кабинета министров, утверждают федеральный бюджет.Бундестаг избирается сроком на четыре года путем всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании.Президент ФРГ назначает день выборов, который должен приходиться на воскресенье или другой установленный нерабочий день.Немецкий бундестаг насчитывает не менее 598 депутатов (без учета компенсационных мандатов). В бундестаге 19-го созыва было 709 депутатов.На выборах в бундестаг применяется смешанная избирательная система: половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, другая половина — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе через земельные партийные списки.Вся территория Германии разделена на 299 одномандатных округов, от каждого из которых в бундестаг избирается по одному депутату.Голосование по партийным спискам проходит в 16 многомандатных округах. Каждая федеральная земля представляет собой отдельный многомандатный округ, от которого избирается определенное число депутатов в соответствии с населением федеральной земли.

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в мире, германия, ангела меркель