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https://sputnik-georgia.ru/20210926/parlamentskie-vybory-prokhodyat-v-germanii---kto-pridet-na-mesto-merkel-259902451.html
Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель
Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель
Завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T11:31+0400
2021-09-26T11:31+0400
в мире
германия
ангела меркель
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Голосование по выборам депутатов в бундестах проходит в Германии в воскресенье.Участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск). Результаты exit poll появятся вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).Из-за пандемии были внесены дополнения в устоявшийся порядок - в этот раз, помимо удостоверения личности, желающим проголосовать нужно иметь при себе медицинскую маску.Нынешние выборы имеют особое значение - завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока. Таким образом, по итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии с новым канцлером во главе.Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%, чего не происходило никогда в истории ФРГ. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий.Выборы в Германии - справкаПарламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. Согласно Конституции, члены бундестага принимают законы, избирают федерального канцлера, контролируют деятельность кабинета министров, утверждают федеральный бюджет.Бундестаг избирается сроком на четыре года путем всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании.Президент ФРГ назначает день выборов, который должен приходиться на воскресенье или другой установленный нерабочий день.Немецкий бундестаг насчитывает не менее 598 депутатов (без учета компенсационных мандатов). В бундестаге 19-го созыва было 709 депутатов.На выборах в бундестаг применяется смешанная избирательная система: половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, другая половина — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе через земельные партийные списки.Вся территория Германии разделена на 299 одномандатных округов, от каждого из которых в бундестаг избирается по одному депутату.Голосование по партийным спискам проходит в 16 многомандатных округах. Каждая федеральная земля представляет собой отдельный многомандатный округ, от которого избирается определенное число депутатов в соответствии с населением федеральной земли.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Merkel-zakryvaet-gazovye-dela-v-Moskve-252654757.html
https://sputnik-georgia.ru/20210831/taliby-vmeshalis-v-vybory-vo-frantsii-i-germanii---vzglyad-iz-rossii-259178344.html
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в мире, германия, ангела меркель

Парламентские выборы проходят в Германии - кто придет на место Меркель

11:31 26.09.2021
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© photo: Sputnik / Savelyev Vitaliy / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Savelyev Vitaliy
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Завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Голосование по выборам депутатов в бундестах проходит в Германии в воскресенье.
Участки открылись в 8.00 по местному времени (10.00 мск). Результаты exit poll появятся вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).
Из-за пандемии были внесены дополнения в устоявшийся порядок - в этот раз, помимо удостоверения личности, желающим проголосовать нужно иметь при себе медицинскую маску.
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Нынешние выборы имеют особое значение - завершилась 16-летняя история правления Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС, которая отказалась от нового срока. Таким образом, по итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство Германии с новым канцлером во главе.
Опросы общественного мнения прогнозируют победу социал-демократам, но ни одна партия, скорее всего, не сможет набрать даже 30%, чего не происходило никогда в истории ФРГ. При этом, по прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть партий.

Выборы в Германии - справка

Парламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. Согласно Конституции, члены бундестага принимают законы, избирают федерального канцлера, контролируют деятельность кабинета министров, утверждают федеральный бюджет.
Бундестаг избирается сроком на четыре года путем всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании.
Президент ФРГ назначает день выборов, который должен приходиться на воскресенье или другой установленный нерабочий день.
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Немецкий бундестаг насчитывает не менее 598 депутатов (без учета компенсационных мандатов). В бундестаге 19-го созыва было 709 депутатов.
На выборах в бундестаг применяется смешанная избирательная система: половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, другая половина — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе через земельные партийные списки.
Вся территория Германии разделена на 299 одномандатных округов, от каждого из которых в бундестаг избирается по одному депутату.
Голосование по партийным спискам проходит в 16 многомандатных округах. Каждая федеральная земля представляет собой отдельный многомандатный округ, от которого избирается определенное число депутатов в соответствии с населением федеральной земли.
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