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Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию
Президент посмертно наградит нескольких видных представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды их потомкам 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T12:31+0400
2021-09-26T12:31+0400
2021-09-26T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию.Как сообщает пресс-служба Администрации президента, Саломе Зурабишвили примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией."26 сентября во Дворце инвалидов в Париже состоится торжественная церемония, посвященная памяти вице-полковника Дмитрия Амилахвари. Глава государства обратится к приглашенным гостям, представителям грузинской диаспоры и потомкам Амилахвари", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении.Кроме того, музею 13-й бригады Французского иностранного легиона будет передан бюст Дмитрия Амилахвари, изготовленный скульптором Гурамом Николадзе.Президент Грузии посмертно наградит нескольких видных представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды им потомкам.Планируется, что Зурабишвили примет участие в церемонии зажжения вечного огня у Триумфальной арки в честь памяти павших во имя Франции воинов, говорится в официальном сообщении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, франция, грузинская диаспора, президент грузии, внешняя политика грузии, саломе зурабишвили
Президент Грузии прибыла с рабочим визитом во Францию
Президент посмертно наградит нескольких видных представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды их потомкам
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с рабочим визитом во Францию.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента, Саломе Зурабишвили примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию признания Демократической Республики Грузия Францией.
"26 сентября во Дворце инвалидов в Париже состоится торжественная церемония, посвященная памяти вице-полковника Дмитрия Амилахвари. Глава государства обратится к приглашенным гостям, представителям грузинской диаспоры и потомкам Амилахвари", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении.
Князь Дмитрий Амилахвари - грузинский эмигрант, офицер французской армии, участник Сопротивления. Погиб 24 октября 1942 года во втором сражении при Эль-Аламейне во время североафриканской кампании союзников.
Кроме того, музею 13-й бригады Французского иностранного легиона будет передан бюст Дмитрия Амилахвари, изготовленный скульптором Гурамом Николадзе.
Президент Грузии посмертно наградит нескольких видных представителей грузинской диаспоры в Париже и вручит государственные награды им потомкам.
Планируется, что Зурабишвили примет участие в церемонии зажжения вечного огня у Триумфальной арки в честь памяти павших во имя Франции воинов, говорится в официальном сообщении.
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