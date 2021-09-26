https://sputnik-georgia.ru/20210926/redkiy-vykhod-natalya-vodyanova-i-antuan-arno-vyshli-v-svet-v-parizhe-259871474.html

Редкий выход: Наталья Водянова и Антуан Арно вышли в свет в Париже

Редкий выход: Наталья Водянова и Антуан Арно вышли в свет в Париже

Звездная чета появилась во французской столице на выставке живописи из собрания российских музеев 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Модель Наталья Водянова и ее супруг – французский предприниматель Антуан Арно появились вместе на открытии выставки русских живописцев в Париже.Несмотря на то, что пара редко выходит вместе в свет, их, как и многих, привлекла выставка живописи из собрания российских музеев.Однако появлением нельзя назвать случайным, ведь мероприятие проходило в здании Фонда Louis Vuitton, а Антуан Арно является наследником многомиллиардной корпорации LVMH. Российская модель же не скрывает своего восхищения культурой родной страны.На выставке были собраны 200 полотен российских живописцев, предоставленных Пушкинским музеем, Государственным Эрмитажем и Третьяковской галереей.На своей Instagram-странице Водянова поделилась своими впечатлениями о выставке. "Нет слов — одни эмоции! Это нельзя пропустить! Спасибо всем людям, участвовавшим в создании этой экспозиции, которая прославляет многовековую культурную связь между Россией и Францией", - написала она.Выставка под названием "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" продлится в Париже до 22 февраля следующего года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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наталья водянова, российский шоу-бизнес, зарубежные звезды