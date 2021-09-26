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Редкий выход: Наталья Водянова и Антуан Арно вышли в свет в Париже
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© photo: Sputnik / Asatur YesayantsМодель Наталья Водянова на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Звездная чета появилась во французской столице на выставке живописи из собрания российских музеев
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Модель Наталья Водянова и ее супруг – французский предприниматель Антуан Арно появились вместе на открытии выставки русских живописцев в Париже.
Несмотря на то, что пара редко выходит вместе в свет, их, как и многих, привлекла выставка живописи из собрания российских музеев.
Однако появлением нельзя назвать случайным, ведь мероприятие проходило в здании Фонда Louis Vuitton, а Антуан Арно является наследником многомиллиардной корпорации LVMH. Российская модель же не скрывает своего восхищения культурой родной страны.
© Instagram / natasupernovaМодель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно
Модель Наталья Водянова и ее супруг Антуан Арно
© Instagram / natasupernova
На выставке были собраны 200 полотен российских живописцев, предоставленных Пушкинским музеем, Государственным Эрмитажем и Третьяковской галереей.
На своей Instagram-странице Водянова поделилась своими впечатлениями о выставке. "Нет слов — одни эмоции! Это нельзя пропустить! Спасибо всем людям, участвовавшим в создании этой экспозиции, которая прославляет многовековую культурную связь между Россией и Францией", - написала она.
Выставка под названием "Коллекция Морозовых. Шедевры нового искусства" продлится в Париже до 22 февраля следующего года.
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