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"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне
"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне
Артистка очень благодарна сыну за жизнь и путь, который она прошла с ним, признается Эвелина 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T12:01+0400
2021-09-26T12:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
эвелина бледанс
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Артистка и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о том, что счастлива быть матерью своего сына Семена, который появился на свет девять лет назад с синдромом Дауна. О диагнозе ребенка Бледанс узнала еще в период беременности. Наряду с генетическим заболеванием, у малыша было множество других проблем со здоровьем, однако артистка сделала все, дабы обеспечить мальчику комфортную и беззаботную жизнь. Сейчас Эвелина признается, что ее наследник - очень счастливый ребенок, как и его мама.С папой Семена - продюсером Александром Семиным - Эвелина развелась в 2017 году. Но бывшие супруги сохранили неплохие отношения, и Семин продолжает заботиться о сыне."Семен выбрал себе крутую маму, хорошего папу, который много работает в области благотворительности. Сема просто кайфует, он счастливейший ребенок. Он всех любит, его все любят. У человека с синдромом Дауна идеальный образ мышления. Он — ангел!" — сказала Эвелина в интервью на YouTube-канале "Психология звезд".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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эвелина бледанс, российский шоу-бизнес

"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне

12:01 26.09.2021
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© photo: Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Эвелина Бледанс с сыном Семёном
Актриса Эвелина Бледанс с сыном Семёном - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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Перейти в фотобанк
Артистка очень благодарна сыну за жизнь и путь, который она прошла с ним, признается Эвелина
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Артистка и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о том, что счастлива быть матерью своего сына Семена, который появился на свет девять лет назад с синдромом Дауна.
О диагнозе ребенка Бледанс узнала еще в период беременности. Наряду с генетическим заболеванием, у малыша было множество других проблем со здоровьем, однако артистка сделала все, дабы обеспечить мальчику комфортную и беззаботную жизнь.
Сейчас Эвелина признается, что ее наследник - очень счастливый ребенок, как и его мама.
"Ну а что анализировать? Я вытащила такой лотерейный билет. Когда рожала, мне было 43 года, безусловно, были риски. Я счастлива, что родила Семена. Если бы он был обычным мальчиком и ходил в обычную школу, зачем мне надо было жить? Свою цель в профессии к 43 годам я выполнила, теперь у меня есть другая тема — мой благотворительный фонд "Мы все разные". Такого пути я бы не получила, если бы не родился мой Семен, имеющий отклонения в здоровье", — признается 52-летняя Бледанс.
С папой Семена - продюсером Александром Семиным - Эвелина развелась в 2017 году. Но бывшие супруги сохранили неплохие отношения, и Семин продолжает заботиться о сыне.
"Семен выбрал себе крутую маму, хорошего папу, который много работает в области благотворительности. Сема просто кайфует, он счастливейший ребенок. Он всех любит, его все любят. У человека с синдромом Дауна идеальный образ мышления. Он — ангел!" — сказала Эвелина в интервью на YouTube-канале "Психология звезд".
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