https://sputnik-georgia.ru/20210926/semen-vybral-sebe-krutuyu-mamu---evelina-bledans-o-svoem-syne-259867113.html

"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне

"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне

Артистка очень благодарна сыну за жизнь и путь, который она прошла с ним, признается Эвелина 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T12:01+0400

2021-09-26T12:01+0400

2021-09-26T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Артистка и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о том, что счастлива быть матерью своего сына Семена, который появился на свет девять лет назад с синдромом Дауна. О диагнозе ребенка Бледанс узнала еще в период беременности. Наряду с генетическим заболеванием, у малыша было множество других проблем со здоровьем, однако артистка сделала все, дабы обеспечить мальчику комфортную и беззаботную жизнь. Сейчас Эвелина признается, что ее наследник - очень счастливый ребенок, как и его мама.С папой Семена - продюсером Александром Семиным - Эвелина развелась в 2017 году. Но бывшие супруги сохранили неплохие отношения, и Семин продолжает заботиться о сыне."Семен выбрал себе крутую маму, хорошего папу, который много работает в области благотворительности. Сема просто кайфует, он счастливейший ребенок. Он всех любит, его все любят. У человека с синдромом Дауна идеальный образ мышления. Он — ангел!" — сказала Эвелина в интервью на YouTube-канале "Психология звезд".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эвелина бледанс, российский шоу-бизнес