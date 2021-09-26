Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Семен выбрал себе крутую маму" - Эвелина Бледанс о своем сыне
370
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев/
Артистка очень благодарна сыну за жизнь и путь, который она прошла с ним, признается Эвелина
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Артистка и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о том, что счастлива быть матерью своего сына Семена, который появился на свет девять лет назад с синдромом Дауна.
О диагнозе ребенка Бледанс узнала еще в период беременности. Наряду с генетическим заболеванием, у малыша было множество других проблем со здоровьем, однако артистка сделала все, дабы обеспечить мальчику комфортную и беззаботную жизнь.
Сейчас Эвелина признается, что ее наследник - очень счастливый ребенок, как и его мама.
"Ну а что анализировать? Я вытащила такой лотерейный билет. Когда рожала, мне было 43 года, безусловно, были риски. Я счастлива, что родила Семена. Если бы он был обычным мальчиком и ходил в обычную школу, зачем мне надо было жить? Свою цель в профессии к 43 годам я выполнила, теперь у меня есть другая тема — мой благотворительный фонд "Мы все разные". Такого пути я бы не получила, если бы не родился мой Семен, имеющий отклонения в здоровье", — признается 52-летняя Бледанс.
С папой Семена - продюсером Александром Семиным - Эвелина развелась в 2017 году. Но бывшие супруги сохранили неплохие отношения, и Семин продолжает заботиться о сыне.
"Семен выбрал себе крутую маму, хорошего папу, который много работает в области благотворительности. Сема просто кайфует, он счастливейший ребенок. Он всех любит, его все любят. У человека с синдромом Дауна идеальный образ мышления. Он — ангел!" — сказала Эвелина в интервью на YouTube-канале "Психология звезд".
Читайте также:
Секрет красоты от Эвелины Бледанс
Эвелина Бледанс - Своим ребенком всегда надо гордиться
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.