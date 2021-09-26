https://sputnik-georgia.ru/20210926/smerch-razrushil-doma-na-zapade-gruzii---foto-s-mesta-chp-259899250.html

Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП

Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП

На одно из сел в регионе Имерети на западе Грузии обрушился смерч. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места стихийного бедствия 26.09.2021, Sputnik Грузия

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новости грузии в фотографиях

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В последние дни регионы Грузии страдают от непогоды. Сильный ветер и ливневые дожди создали проблемы во многих населенных пунктах. Властям и населению приходится справляться с последствиями природных катаклизмов. Однако смерчи в Грузии редкость. Но они все же бывают. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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