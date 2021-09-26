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Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
На одно из сел в регионе Имерети на западе Грузии обрушился смерч. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места стихийного бедствия 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T08:38+0400
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В последние дни регионы Грузии страдают от непогоды. Сильный ветер и ливневые дожди создали проблемы во многих населенных пунктах. Властям и населению приходится справляться с последствиями природных катаклизмов. Однако смерчи в Грузии редкость. Но они все же бывают. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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происшествия, фотоленты, мультимедиа, стихийное бедствие, новости грузии в фотографиях, фото

Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП

08:38 26.09.2021 (обновлено: 08:46 26.09.2021)
532
На одно из сел в регионе Имерети на западе Грузии обрушился смерч. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места стихийного бедствия
В последние дни регионы Грузии страдают от непогоды. Сильный ветер и ливневые дожди создали проблемы во многих населенных пунктах. Властям и населению приходится справляться с последствиями природных катаклизмов. Однако смерчи в Грузии редкость. Но они все же бывают.
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© Facebook / Khobi Municipality

От смерча пострадало село Шавгеле в регионе Имерети в Западной Грузии.

От смерча пострадало село Шавгеле в регионе Имерети в Западной Грузии. - Sputnik Грузия
1/10
© Facebook / Khobi Municipality

От смерча пострадало село Шавгеле в регионе Имерети в Западной Грузии.

© Facebook / Khobi Municipality

С 12 домов в этом селе сорвало крыши.

С 12 домов в этом селе сорвало крыши. - Sputnik Грузия
2/10
© Facebook / Khobi Municipality

С 12 домов в этом селе сорвало крыши.

© Facebook / Khobi Municipality

Сорванные с построек крыши ветер раскидал по округе.

Сорванные с построек крыши ветер раскидал по округе. - Sputnik Грузия
3/10
© Facebook / Khobi Municipality

Сорванные с построек крыши ветер раскидал по округе.

© Facebook / Khobi Municipality

Также пострадали личные хозяйства и инфраструктура населенного пункта.

Также пострадали личные хозяйства и инфраструктура населенного пункта. - Sputnik Грузия
4/10
© Facebook / Khobi Municipality

Также пострадали личные хозяйства и инфраструктура населенного пункта.

© Facebook / Khobi Municipality

На место прибыли представители местных властей, они уже оценивают ущерб.

На место прибыли представители местных властей, они уже оценивают ущерб. - Sputnik Грузия
5/10
© Facebook / Khobi Municipality

На место прибыли представители местных властей, они уже оценивают ущерб.

© Facebook / Khobi Municipality

Жителям разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье.

Жителям разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье. - Sputnik Грузия
6/10
© Facebook / Khobi Municipality

Жителям разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье.

© Facebook / Khobi Municipality

На место ЧП оперативно прибыли бригады "Скорой помощи", но, к счастью, их вмешательство не понадобилось.

На место ЧП оперативно прибыли бригады &quot;Скорой помощи&quot;, но, к счастью, их вмешательство не понадобилось. - Sputnik Грузия
7/10
© Facebook / Khobi Municipality

На место ЧП оперативно прибыли бригады "Скорой помощи", но, к счастью, их вмешательство не понадобилось.

© Facebook / Khobi Municipality

Однако дома, получившие повреждения, предстоит восстанавливать. Местные власти обещают денежную помощь после оценки ущерба.

Однако дома, получившие повреждения, предстоит восстанавливать. Местные власти обещают денежную помощь после оценки ущерба. - Sputnik Грузия
8/10
© Facebook / Khobi Municipality

Однако дома, получившие повреждения, предстоит восстанавливать. Местные власти обещают денежную помощь после оценки ущерба.

© Facebook / Khobi Municipality

От сильного ветра и непогоды в эти дни пострадали и другие населенные пункты в Западной Грузии.

От сильного ветра и непогоды в эти дни пострадали и другие населенные пункты в Западной Грузии. - Sputnik Грузия
9/10
© Facebook / Khobi Municipality

От сильного ветра и непогоды в эти дни пострадали и другие населенные пункты в Западной Грузии.

© Facebook / Khobi Municipality

Пожарным и спасателям приходится работать в напряженном режиме.

Пожарным и спасателям приходится работать в напряженном режиме. - Sputnik Грузия
10/10
© Facebook / Khobi Municipality

Пожарным и спасателям приходится работать в напряженном режиме.

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