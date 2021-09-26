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Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
На одно из сел в регионе Имерети на западе Грузии обрушился смерч. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места стихийного бедствия 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T08:38+0400
2021-09-26T08:38+0400
2021-09-26T08:46+0400
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В последние дни регионы Грузии страдают от непогоды. Сильный ветер и ливневые дожди создали проблемы во многих населенных пунктах. Властям и населению приходится справляться с последствиями природных катаклизмов. Однако смерчи в Грузии редкость. Но они все же бывают. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Смерч разрушил дома на западе Грузии - фото с места ЧП
08:38 26.09.2021 (обновлено: 08:46 26.09.2021)
На одно из сел в регионе Имерети на западе Грузии обрушился смерч. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места стихийного бедствия
В последние дни регионы Грузии страдают от непогоды. Сильный ветер и ливневые дожди создали проблемы во многих населенных пунктах. Властям и населению приходится справляться с последствиями природных катаклизмов. Однако смерчи в Грузии редкость. Но они все же бывают.
От смерча пострадало село Шавгеле в регионе Имерети в Западной Грузии.
С 12 домов в этом селе сорвало крыши.
Сорванные с построек крыши ветер раскидал по округе.
Также пострадали личные хозяйства и инфраструктура населенного пункта.
На место прибыли представители местных властей, они уже оценивают ущерб.
Жителям разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье.
На место ЧП оперативно прибыли бригады "Скорой помощи", но, к счастью, их вмешательство не понадобилось.
Однако дома, получившие повреждения, предстоит восстанавливать. Местные власти обещают денежную помощь после оценки ущерба.
От сильного ветра и непогоды в эти дни пострадали и другие населенные пункты в Западной Грузии.
Пожарным и спасателям приходится работать в напряженном режиме.