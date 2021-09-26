https://sputnik-georgia.ru/20210926/sotsial-demokraty-lidiruyut-na-vyborakh-v-bundestag-frg---dannye-exit-poll-259912725.html

Социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ - данные exit poll

Социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ - данные exit poll

Ни одна из партий на выборах в бундестаг ни получила достаточно голосов для формирования правительства 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T23:02+0400

2021-09-26T23:02+0400

2021-09-26T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,6%. Партия Левые едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%.По данным exit poll телеканала ARD, партия немецких консерваторов ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%Далее голоса распределились следующим образом: предварительно, на третьем месте партия "Союз 90/Зеленые" с 15%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 11%, либералы из Свободной демократической партии - 11%, "Левые" - 5%.На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ - 20,5%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, СвДП - 10,7%, "Левые" - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%.

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