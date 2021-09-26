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Социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ - данные exit poll
Социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ - данные exit poll
Ни одна из партий на выборах в бундестаг ни получила достаточно голосов для формирования правительства 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T23:02+0400
2021-09-26T23:02+0400
2021-09-26T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,6%. Партия Левые едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%.По данным exit poll телеканала ARD, партия немецких консерваторов ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%Далее голоса распределились следующим образом: предварительно, на третьем месте партия "Союз 90/Зеленые" с 15%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 11%, либералы из Свободной демократической партии - 11%, "Левые" - 5%.На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ - 20,5%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, СвДП - 10,7%, "Левые" - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%.
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в мире, германия, бундестаг германии
Социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг ФРГ - данные exit poll
Ни одна из партий на выборах в бундестаг ни получила достаточно голосов для формирования правительства
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социальных союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,7%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,6%. Партия Левые едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг - ей телеканал прогнозирует ровно 5%.
По данным exit poll телеканала ARD, партия немецких консерваторов ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидируют на выборах в бундестаг ФРГ, получив по 25%
Далее голоса распределились следующим образом: предварительно, на третьем месте партия "Союз 90/Зеленые" с 15%, правая "Альтернатива для Германии" набирает 11%, либералы из Свободной демократической партии - 11%, "Левые" - 5%.
На выборах в бундестаг в 2017 году ХДС получила 26,8%, ХСС 6,2% (итого ХДС/ХСС 33%), СДПГ - 20,5%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, СвДП - 10,7%, "Левые" - 9,2%, "Зеленые" - 8,9%.