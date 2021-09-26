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Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из Тушети
Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из Тушети
В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T18:30+0400
2021-09-26T18:39+0400
происшествия
новости
грузия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В общей сложности более 200 человек были эвакуированы спасателями из высокогорной Тушети на востоке Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира. Местные жители и десятки туристов оказались "заперты" в горах.Дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, в остальное время она практически непроходима.По данным ведомства, за два дня из Телави было выполнено восемь рейсов для эвакуации граждан."Спасательная операция началась вчера, но не могла закончиться из-за непогоды и возобновилась сегодня утром. Все, кто хотел вернуться из горной местности, были эвакуированы", - сказал губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.По его словам, восстановительные работы на дороге, ведущей в Тушети, начнутся в соответствии с заключением специалистов о безопасности ведения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210713/Na-razvitie-turizma-v-vysokogornoy-Tusheti-potratili-bolee-polmilliona-lari-252312122.html
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происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из Тушети

18:30 26.09.2021 (обновлено: 18:39 26.09.2021)
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© Sputnik / STRINGERВертолет пограничной полиции МВД Грузии
Вертолет пограничной полиции МВД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© Sputnik / STRINGER
В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В общей сложности более 200 человек были эвакуированы спасателями из высокогорной Тушети на востоке Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира. Местные жители и десятки туристов оказались "заперты" в горах.
Дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, в остальное время она практически непроходима.
По данным ведомства, за два дня из Телави было выполнено восемь рейсов для эвакуации граждан.
Крепость Кесело в деревне Омало в высокогорном районе Кахети - Тушети - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2021
На развитие туризма в высокогорной Тушети потратили более полумиллиона лари
13 июля, 22:48
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"Спасательная операция началась вчера, но не могла закончиться из-за непогоды и возобновилась сегодня утром. Все, кто хотел вернуться из горной местности, были эвакуированы", - сказал губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.
По его словам, восстановительные работы на дороге, ведущей в Тушети, начнутся в соответствии с заключением специалистов о безопасности ведения работ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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