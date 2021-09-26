https://sputnik-georgia.ru/20210926/spasateli-zavershili-evakuatsiyu-turistov-i-mestnykh-zhiteley-iz-tusheti-259908604.html

Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из Тушети

Спасатели завершили эвакуацию туристов и местных жителей из Тушети

В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T18:30+0400

2021-09-26T18:30+0400

2021-09-26T18:39+0400

происшествия

новости

грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В общей сложности более 200 человек были эвакуированы спасателями из высокогорной Тушети на востоке Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.В результате повреждения трех участков автодороги Пшавели-Абано-Омало высокогорный регион оказался отрезанным от внешнего мира. Местные жители и десятки туристов оказались "заперты" в горах.Дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, в остальное время она практически непроходима.По данным ведомства, за два дня из Телави было выполнено восемь рейсов для эвакуации граждан."Спасательная операция началась вчера, но не могла закончиться из-за непогоды и возобновилась сегодня утром. Все, кто хотел вернуться из горной местности, были эвакуированы", - сказал губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.По его словам, восстановительные работы на дороге, ведущей в Тушети, начнутся в соответствии с заключением специалистов о безопасности ведения работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210713/Na-razvitie-turizma-v-vysokogornoy-Tusheti-potratili-bolee-polmilliona-lari-252312122.html

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происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями