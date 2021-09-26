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Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю

Предстоящая неделя в Батуми будет богата на осадки. Максимальная температура воздуха плюс 20 градусов, минимальная – 13 градусов. Ожидается слабый ветер 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T22:00+0400

2021-09-26T22:00+0400

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грузия

точный прогноз погоды в батуми

погода

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В понедельник, 27 сентября, в Батуми будет облачно, но без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.Во вторник, 28 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 20 градусов, ночью – 15. Скорость ветра 5 м/с.В среду, 29 сентября, в Батуми синоптики прогнозируют дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 4 м/с.В четверг, 30 сентября, в Батуми облачно, ожидается кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 14 градусов, а днем – 19 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.В пятницу, 1 октября, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, днем – до 18 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.В субботу, 2 октября, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь . Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем температура поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.В воскресенье, 3 октября, в Батуми ожидается облачная погода, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем воздух рогреется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, точный прогноз погоды в батуми, погода