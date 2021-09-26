https://sputnik-georgia.ru/20210926/ural---arsenal-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259910887.html

"Урал" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Урал" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Арсенал" 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T21:01+0400

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2021-09-26T21:01+0400

футбол

фк "арсенал" тула

клуб "урал"

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

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Программа третьего игрового дня IX тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Екатеринбурге, где встретятся два аутсайдера РПЛ –местный "Урал" примет тульский "Арсенал".Хозяева остаются единственной командой РПЛ не одержавшей ни одной победы – три ничьи при пяти поражениях. Неудивительно, что с такими показателями "шмели" занимают последнюю строчку в турнирной таблице. Стоит также отметить, что все три очка "Урал" набрал в домашних поединках. Подопечные Игоря Шалимова разошлись миром с "Нижним Новгородом" (1:1), "Ростовом" (1:1) и "Локомотивом" (0:0).Что касается "Арсенала", то смена главного тренера пошла "канонирам" на пользу. После того как тульский клуб возглавил Миодраг Божович, команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2) и на последних минутах вырвала победу у "Нижнего Новгорода" (3:2). Пять набранных очков позволили "Арсеналу" покинуть зону вылета.В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают "Уралу". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,5 (против 2,9 у гостей). Скорее всего, это объясняется лишь фактором домашнего поля. При всем уважении к "Уралу" - команда сейчас просто не понимает, как нужно играть.Почти уверен – если "шмели" вновь не победят, то Шалимову могут указать на дверь. Можно сказать, что для 52-летнего специалиста это последний шанс сохранить работу в Екатеринбурге. Но как это сделать, когда за восемь матчей "Урал" забил всего два (!) мяча?И все же, я думаю, мы с вами увидим обмен голами. Хозяевам просто уже некуда отступать, а "Арсенал" явно преобразился с приходом Божовича. "Канонирам" вполне под силу пробить слабую оборону "Урала".Ставка: обе команды забьют за 1,85.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, фк "арсенал" тула, клуб "урал", чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей