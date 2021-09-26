https://sputnik-georgia.ru/20210926/v-gruzii-k-kontsu-goda-poyavitsya-novaya-doroga-259887923.html

В Грузии к концу года появится новая дорога

В Грузии к концу года появится новая дорога

Строительные работы ведутся по плану. Весь проект обойдется в 330 миллионов лари 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T14:32+0400

2021-09-26T14:32+0400

2021-09-26T14:32+0400

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экономика грузии

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Батуми идет быстрыми темпами и будет завершено к концу года, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.Проект объездной дороги в Батуми один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет 5 тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.По его словам, строительство будет завершено к концу 2021 года и обойдется в 330 миллионов лари.Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфрастуктурного банка Азии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, дороги, экономика грузии, грузинские дороги, машины и их водители