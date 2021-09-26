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В Грузии к концу года появится новая дорога
В Грузии к концу года появится новая дорога
Строительные работы ведутся по плану. Весь проект обойдется в 330 миллионов лари 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T14:32+0400
2021-09-26T14:32+0400
2021-09-26T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Батуми идет быстрыми темпами и будет завершено к концу года, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.Проект объездной дороги в Батуми один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет 5 тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.По его словам, строительство будет завершено к концу 2021 года и обойдется в 330 миллионов лари.Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфрастуктурного банка Азии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, дороги, экономика грузии, грузинские дороги, машины и их водители
В Грузии к концу года появится новая дорога
Строительные работы ведутся по плану. Весь проект обойдется в 330 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Строительство объездной дороги Батуми идет быстрыми темпами и будет завершено к концу года, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.
Проект объездной дороги в Батуми один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет 5 тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.
"При строительстве мы сталкиваемся с геологическими вызовами, но работы ведутся по плану, и скоро у нас будет объездная дорога в Батуми, которая очень важна для развития города и разгрузит его от транзитного транспорта", - сказал Карселадзе.
По его словам, строительство будет завершено к концу 2021 года и обойдется в 330 миллионов лари.
Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфрастуктурного банка Азии.
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