Местные выборы в Грузии 2021
За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов
22:27 26.09.2021 (обновлено: 22:35 26.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно опросу, среди партий лидируют "Грузинская мечта" и "Единое нацдвижение", а среди кандидатов в мэры Тбилиси - Каладзе и Мелия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Французская компания IPSOS по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи" провела опрос за неделю до выборов в органы местного самоуправления.
На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в органы местного самоуправления были завтра?" респонденты по Грузии ответили следующим образом:
"Грузинская мечта" - 35%
"ЕНД" - 30%
"Для Грузии" - 9%
"Европейская Грузия" -4%
"Для народа" - 4%
"Лело" - 3 %
"Третья сила" - 3%
Лейбористская партия - 3%
"Гирчи - Больше свободы" - 2%
"Альянс патриотов" - 2%
Партия " Элисашвили - Граждане" - 1%
"Дроа" (Хоштария) - 1%
Другие партии - 3%
Тот же вопрос был задан жителям столицы. Здесь голоса распределились так:
"Грузинская мечта" - 33%
"ЕНД" - 27%
"Для Грузии" - 9%
"Гирчи - Больше свободы" - 8%
"Лело" - 4%
Лейбористская партия - 3%
"Европейская Грузия" - 3%
"Третья сила" - 3%
"Для народа" (Анна Долидзе) - 3%
"Альянс патриотов" - 3%
"Дроа" - 3%
Другие партии - 1%.
На вопрос - "Развивается ли страна в правильном направлении?" 24% ответили , что в правильном, а 64%, что в "неправильном".
Кроме того, 77% опрошенных считают, что Грузии необходимо коалиционное правительство, а 23% не согласны с этим утверждением.
На вопрос "За кого из кандидатов в мэры Тбилиси вы бы проголосовали, если выборы в органы местного самоуправления были завтра?" респонденты ответили следующим образом:
Каха Каладзе - 41%
Ника Мелия - 36%
Георгий Гахария - 13%
Анна Долидзе - 4%
Анна Бибилашвили - 2%
Остальные кандидаты - 4%
Данный опрос IPSOS провела по заказу "Мтавари архи" с 21- 25 сентября . Всего было опрошено 1500 случайных респондентов по всей Грузии. Погрешность вычислений составляет +/-2,5%.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в субботу, 2 октября.
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