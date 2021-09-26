https://sputnik-georgia.ru/20210926/za-kakuyu-partiyu-budut-golosovat-zhiteli-gruzii---opros-ipsos-za-nedelyu-do-vyborov-259911941.html

За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов

За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов

Согласно опросу, среди партий лидируют "Грузинская мечта" и "Единое нацдвижение", а среди кандидатов в мэры Тбилиси - Каладзе и Мелия 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T22:27+0400

2021-09-26T22:27+0400

2021-09-26T22:35+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

новости

грузия

каха каладзе

единое нацдвижение

грузинская мечта

ника мелия

опрос населения

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Французская компания IPSOS по заказу оппозиционного канала "Мтавари архи" провела опрос за неделю до выборов в органы местного самоуправления.На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в органы местного самоуправления были завтра?" респонденты по Грузии ответили следующим образом:Тот же вопрос был задан жителям столицы. Здесь голоса распределились так:На вопрос - "Развивается ли страна в правильном направлении?" 24% ответили , что в правильном, а 64%, что в "неправильном".Кроме того, 77% опрошенных считают, что Грузии необходимо коалиционное правительство, а 23% не согласны с этим утверждением.На вопрос "За кого из кандидатов в мэры Тбилиси вы бы проголосовали, если выборы в органы местного самоуправления были завтра?" респонденты ответили следующим образом:Данный опрос IPSOS провела по заказу "Мтавари архи" с 21- 25 сентября . Всего было опрошено 1500 случайных респондентов по всей Грузии. Погрешность вычислений составляет +/-2,5%.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, опрос населения