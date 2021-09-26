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Землетрясение произошло на западе Грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
Эпицентр землетрясение магнитудой 3,7 вблизи города Они находился на глубине 11 км 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T20:09+0400
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у села Ири в семи километрах от города Они (295 километров от Тбилиси) на западе Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений&gt;&gt;Толчки были зафиксированы в 19:07 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке ГрузииГрузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии

Землетрясение произошло на западе Грузии

20:09 26.09.2021
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© AP Photo / IAN MCKAINСейсмограф и сейсмологи
Сейсмограф и сейсмологи - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / IAN MCKAIN
Эпицентр землетрясение магнитудой 3,7 вблизи города Они находился на глубине 11 км
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло у села Ири в семи километрах от города Они (295 километров от Тбилиси) на западе Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Дманиси трясет с начала лета: сейсмолог объяснил причину серии землетрясений>>
Толчки были зафиксированы в 19:07 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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