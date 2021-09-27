https://sputnik-georgia.ru/20210927/biznesmen-iz-nigerii-khochet-stat-merom-tbilisi-iz-za-lyubvi-k-gruzii---video-259940718.html

Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео

Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео

В Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что в эксклюзивном... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T17:47+0400

2021-09-27T17:47+0400

2021-09-27T17:54+0400

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На кресло мэра Тбилиси претендует и "экзотический" кандидат – уроженец Нигерии Ричард Аринзе Огбунуджу. В интервью Sputnik Грузия он рассказал, почему решил баллотироваться на пост мэра. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Бизнесмен из Нигерии основал собственную партию - "Наша объединенная Грузия", которую будет представлять на выборах. По словам Огбунуджу, его главная цель - снижение поляризации общества и проведение миролюбивой политики в отношении не только своих сторонников, но и оппонентов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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