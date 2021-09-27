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Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео
Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео
В Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что в эксклюзивном... 27.09.2021, Sputnik Грузия
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На кресло мэра Тбилиси претендует и "экзотический" кандидат – уроженец Нигерии Ричард Аринзе Огбунуджу. В интервью Sputnik Грузия он рассказал, почему решил баллотироваться на пост мэра. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Бизнесмен из Нигерии основал собственную партию - "Наша объединенная Грузия", которую будет представлять на выборах. По словам Огбунуджу, его главная цель - снижение поляризации общества и проведение миролюбивой политики в отношении не только своих сторонников, но и оппонентов.
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видео, мультимедиа, политика, внешняя политика грузии, видео

Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео

17:47 27.09.2021 (обновлено: 17:54 27.09.2021)
61
© video: Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
В Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что в эксклюзивном интервью агентству заявил один из самых необычных участников предвыборной гонки
На кресло мэра Тбилиси претендует и "экзотический" кандидат – уроженец Нигерии Ричард Аринзе Огбунуджу. В интервью Sputnik Грузия он рассказал, почему решил баллотироваться на пост мэра.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Бизнесмен из Нигерии основал собственную партию - "Наша объединенная Грузия", которую будет представлять на выборах. По словам Огбунуджу, его главная цель - снижение поляризации общества и проведение миролюбивой политики в отношении не только своих сторонников, но и оппонентов.
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