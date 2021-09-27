https://sputnik-georgia.ru/20210927/budet-li-v-etom-godu-tbilisoba-otvet-stolichnoy-merii-259942771.html
Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии
Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии
Проведение праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T18:28+0400
2021-09-27T18:28+0400
2021-09-27T18:31+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
новости тбилиси сегодня
тбилисоба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/92/246679223_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_e34cd565d245994ae2b1c4e6cc434c12.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице в этом году будет решен к концу месяца, сообщили Sputnik Грузия в мэрии города.Праздник города "Тбилисоба - 2020" в Грузии не состоится>>В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года, по инициативе мэра Кахи Каладзе, было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24667/92/246679223_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_313c4bf995c8c13826f7aba9d88342e5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, новости тбилиси сегодня, тбилисоба
Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии
18:28 27.09.2021 (обновлено: 18:31 27.09.2021)
Проведение праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице в этом году будет решен к концу месяца, сообщили Sputnik Грузия
в мэрии города.
В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса.
"Точная дата проведения "Тбилисоба" пока не определена, и его проведение в какой-то мере будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, об этом станет известно в конце этого месяца", - сказали в мэрии Тбилиси.
"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
"Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года, по инициативе мэра Кахи Каладзе, было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.