https://sputnik-georgia.ru/20210927/budet-li-v-etom-godu-tbilisoba-otvet-stolichnoy-merii-259942771.html

Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии

Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии

Проведение праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице в этом году будет решен к концу месяца, сообщили Sputnik Грузия в мэрии города.Праздник города "Тбилисоба - 2020" в Грузии не состоится>>В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года, по инициативе мэра Кахи Каладзе, было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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