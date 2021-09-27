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Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии
Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии
Проведение праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране 27.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице в этом году будет решен к концу месяца, сообщили Sputnik Грузия в мэрии города.Праздник города "Тбилисоба - 2020" в Грузии не состоится&gt;&gt;В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса."Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком."Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.С 2018 года, по инициативе мэра Кахи Каладзе, было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, новости тбилиси сегодня, тбилисоба

Будет ли в этом году "Тбилисоба"? Ответ столичной мэрии

18:28 27.09.2021 (обновлено: 18:31 27.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliПраздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019
Праздник Тбилисоба в столице Грузии 5 октября 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Проведение праздника будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице в этом году будет решен к концу месяца, сообщили Sputnik Грузия в мэрии города.
Праздник города "Тбилисоба - 2020" в Грузии не состоится>>
В 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса.

"Точная дата проведения "Тбилисоба" пока не определена, и его проведение в какой-то мере будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, об этом станет известно в конце этого месяца", - сказали в мэрии Тбилиси.

"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.
"Тбилисоба" празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самое сложное для Тбилиси и в целом для страны время - с 1989 по 1994 год. Однако после традиция празднования возобновилась.
С 2018 года, по инициативе мэра Кахи Каладзе, было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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