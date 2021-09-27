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День падения Сухуми – в Грузии чтят память погибших

День падения Сухуми – в Грузии чтят память погибших

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. У Мемориала героям, павшим за территориальную целостность Грузии, в Тбилиси с утра приходят люди, чтобы почтить память погибших. 27.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. У Мемориала героям, павшим за территориальную целостность Грузии, в Тбилиси с утра приходят люди, чтобы почтить память погибших.К мемориалу приходят члены правительства, депутаты, политики, общественные деятели, родные, простые граждане.27 сентября в Грузии объявлен днем траура – на всех государственных учреждениях приспущен государственный флаг. День падения Сухуми – в Грузии почтили память погибших>>Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии этот день был объявлен Днем памяти и надежды.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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