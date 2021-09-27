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https://sputnik-georgia.ru/20210927/goroskop-na-segodnya-28-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259917356.html
Гороскоп на сегодня 28 сентября 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 28 сентября 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на вторник, 28 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T09:52+0400
2021-09-27T09:52+0400
гороскоп
астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака
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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов 28 сентября ждет сложный день – возможны сегодня разногласия с работодателем и спонтанные финансовые проблемы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять спокойствие и вести себя максимально корректно, но при этом не сдавать своих позиций. Благоприятно сегодня для творческих исканий и духовного развития. Некоторые события заставят знак зодиака взглянуть на окружающую действительность по-новому.ТелецТельцам не следует 28 сентября совершать ответственных поступков – в рабочие часы у знака зодиака могут возникнуть интересные возможности. Гороскоп рекомендует Тельцам не откладывать решение некоторых вопросов, чтобы не прозевать свой шанс, но вкладывать деньги в малоизученные проекты не стоит – сначала нужно все хорошенько взвесить. Тельцам нужно больше отдыхать, чтобы восстановить энергетические потери.БлизнецыБлизнецов 28 сентября ждут на работе козни, доносы, ссоры и скандалы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сдерживать сегодня эмоции и сохранять нейтралитет. Близнецам потребуется крупная сумма денег, чтобы покрыть предстоящие расходы – возможно знаку зодиака придется взять кредит. Близнецы сегодня столкнутся с недопониманием партнера и обвинениями в свой адрес. Гороскоп советует знаку зодиака не позволять временным размолвкам портить им жизнь.РакКосмос предостерегает Раков 28 сентября от рисков, которые могут вызвать материальные убытки. По гороскопу знаку зодиака нужно смириться с действительностью и не пытаться сегодня что-либо изменить – скоро все переменится к лучшему. Ракам лучше уделить больше времени здоровью – сократить физическую нагрузку и повременить с фитнес-тренировками. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое приключение.ЛевЛьвов 28 сентября в целом ждет благоприятный день, однако гороскоп рекомендует знаку зодиака не поддерживать сегодня разговор, в котором будет много сплетен. Львам не следует проводить праздно время на работе – они могут вызвать недовольство начальника. Благоприятно сегодня для коллективного времяпрепровождения с семьей и друзьями. Хороший день для занятия спортом, бракосочетания и общения. Львов ждут сегодня интересные знакомства.ДеваДев 28 сентября ждет противоречивый день – начальство завалит кучей дел, а коллеги будут провоцировать на конфликт. Гороскоп рекомендует держать себя в руках и четко следовать распорядку дня. Соглашения, оформленные недавно, принесут знаку зодиака немалый заработок, но участвовать в авантюрных проектах не следует – есть риск потерять деньги. Приезд друзей улучшит настроение и даст шанс немного расслабиться и набраться сил.ВесыВесам 28 сентября нужно приступать к выполнению дел, которые они давно откладывали – дальнейшее их промедление грозит знаку зодиака серьезными осложнениями. Гороскоп советует Весам побаловать себя сегодня – отправиться в поход по магазинам и приобрести то, что захочется. Знаку зодиака нужно позаботиться о близких, ибо только он может помочь своим родным. Прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие Весов.СкорпионСкорпионам 28 сентября следует заняться повышением квалификации – приобретенные навыки сделают знак зодиака более ценным сотрудником. Гороскоп советует Скорпионам поделиться с близким человеком своими чувствами и переживаниями, а также посвятить время анализу происходящих событий. Спорные вопросы знаку зодиака лучше выяснить сегодня утром, а вечер провести в спокойной семейной обстановке.СтрелецСтрельцам 28 сентября нужно сделать акцент на карьерном росте и финансах. Знаку зодиака сегодня могут сделать выгодное предложение. События будут складываться благополучно, но гороскоп рекомендует своевременно урегулировать существующие конфликты. Звезды предостерегают от возможных перепадов самочувствия и советуют не упустить возможность помириться со старыми друзьями.КозерогКозерогам 28 сентября не простят праздности и отсутствия лояльности, поэтому знаку зодиака нужно сосредоточиться на наиболее важных делах и в общении с коллегами удержаться от критики, особенно в адрес руководства. Семейным Козерогам придется сегодня прислушаться к мнению второй половинки, чтобы избежать конфликта. Одиноким представителям знака зодиака судьба готовит приятный сюрприз.ВодолейВодолеи 28 сентября зарекомендуют себя как грамотного и ответственного специалиста – это поможет знаку зодиака подняться по служебной лестнице. Для шопинга сегодня неблагоприятный день и обернется для знака зодиака пустой тратой времени и денег. Не все гладко и на личном фронте – решить проблему семейным Водолеям помогут родственники. Гороскоп советует знаку зодиака не испытывать организм на прочность и выделить время на отдых.РыбыРыб ожидает служебный рост, который улучшит финансовое положение знака зодиака. Гороскоп предостерегает Раков от излишней доверчивости, которая приведет знак зодиака к финансовым потерям. Рыбам нужно обустроить дом, чтобы сделать его более уютным для всех членов семьи. Для поддержания физической формы гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься необременительными видами спорта – аэробикой, плаванием иди бегом трусцой.Материал подготовлен на основе открытых источников
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гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 28 сентября 2021 по знакам зодиака

09:52 27.09.2021
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© photo : ESA/Hubble, NASA, R. JansenГалактика NGC 1156 в созвездии Овен
Галактика NGC 1156 в созвездии Овен - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo : ESA/Hubble, NASA, R. Jansen
Астрологический прогноз на вторник, 28 сентября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin IvanovОвен
Овен - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Овнов 28 сентября ждет сложный день – возможны сегодня разногласия с работодателем и спонтанные финансовые проблемы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять спокойствие и вести себя максимально корректно, но при этом не сдавать своих позиций. Благоприятно сегодня для творческих исканий и духовного развития. Некоторые события заставят знак зодиака взглянуть на окружающую действительность по-новому.

Телец

© Sputnik / Konstantin IvanovТелец
Телец - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Тельцам не следует 28 сентября совершать ответственных поступков – в рабочие часы у знака зодиака могут возникнуть интересные возможности. Гороскоп рекомендует Тельцам не откладывать решение некоторых вопросов, чтобы не прозевать свой шанс, но вкладывать деньги в малоизученные проекты не стоит – сначала нужно все хорошенько взвесить. Тельцам нужно больше отдыхать, чтобы восстановить энергетические потери.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin IvanovБлизнецы
Близнецы - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Близнецов 28 сентября ждут на работе козни, доносы, ссоры и скандалы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сдерживать сегодня эмоции и сохранять нейтралитет. Близнецам потребуется крупная сумма денег, чтобы покрыть предстоящие расходы – возможно знаку зодиака придется взять кредит. Близнецы сегодня столкнутся с недопониманием партнера и обвинениями в свой адрес. Гороскоп советует знаку зодиака не позволять временным размолвкам портить им жизнь.

Рак

© Sputnik / Konstantin IvanovРак
Рак - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Космос предостерегает Раков 28 сентября от рисков, которые могут вызвать материальные убытки. По гороскопу знаку зодиака нужно смириться с действительностью и не пытаться сегодня что-либо изменить – скоро все переменится к лучшему. Ракам лучше уделить больше времени здоровью – сократить физическую нагрузку и повременить с фитнес-тренировками. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое приключение.

Лев

© Sputnik / Konstantin IvanovЛев
Лев - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Львов 28 сентября в целом ждет благоприятный день, однако гороскоп рекомендует знаку зодиака не поддерживать сегодня разговор, в котором будет много сплетен. Львам не следует проводить праздно время на работе – они могут вызвать недовольство начальника. Благоприятно сегодня для коллективного времяпрепровождения с семьей и друзьями. Хороший день для занятия спортом, бракосочетания и общения. Львов ждут сегодня интересные знакомства.

Дева

© Sputnik / Konstantin IvanovДева
Дева - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Дев 28 сентября ждет противоречивый день – начальство завалит кучей дел, а коллеги будут провоцировать на конфликт. Гороскоп рекомендует держать себя в руках и четко следовать распорядку дня. Соглашения, оформленные недавно, принесут знаку зодиака немалый заработок, но участвовать в авантюрных проектах не следует – есть риск потерять деньги. Приезд друзей улучшит настроение и даст шанс немного расслабиться и набраться сил.

Весы

© Sputnik / Konstantin IvanovВесы
Весы - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весам 28 сентября нужно приступать к выполнению дел, которые они давно откладывали – дальнейшее их промедление грозит знаку зодиака серьезными осложнениями. Гороскоп советует Весам побаловать себя сегодня – отправиться в поход по магазинам и приобрести то, что захочется. Знаку зодиака нужно позаботиться о близких, ибо только он может помочь своим родным. Прогулки на свежем воздухе улучшат самочувствие Весов.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin IvanovСкорпион
Скорпион - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Скорпионам 28 сентября следует заняться повышением квалификации – приобретенные навыки сделают знак зодиака более ценным сотрудником. Гороскоп советует Скорпионам поделиться с близким человеком своими чувствами и переживаниями, а также посвятить время анализу происходящих событий. Спорные вопросы знаку зодиака лучше выяснить сегодня утром, а вечер провести в спокойной семейной обстановке.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin IvanovСтрелец
Стрелец - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Стрельцам 28 сентября нужно сделать акцент на карьерном росте и финансах. Знаку зодиака сегодня могут сделать выгодное предложение. События будут складываться благополучно, но гороскоп рекомендует своевременно урегулировать существующие конфликты. Звезды предостерегают от возможных перепадов самочувствия и советуют не упустить возможность помириться со старыми друзьями.

Козерог

© Sputnik / Konstantin IvanovКозерог
Козерог - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Козерогам 28 сентября не простят праздности и отсутствия лояльности, поэтому знаку зодиака нужно сосредоточиться на наиболее важных делах и в общении с коллегами удержаться от критики, особенно в адрес руководства. Семейным Козерогам придется сегодня прислушаться к мнению второй половинки, чтобы избежать конфликта. Одиноким представителям знака зодиака судьба готовит приятный сюрприз.

Водолей

© Sputnik / Konstantin IvanovВодолей
Водолей - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Водолеи 28 сентября зарекомендуют себя как грамотного и ответственного специалиста – это поможет знаку зодиака подняться по служебной лестнице. Для шопинга сегодня неблагоприятный день и обернется для знака зодиака пустой тратой времени и денег. Не все гладко и на личном фронте – решить проблему семейным Водолеям помогут родственники. Гороскоп советует знаку зодиака не испытывать организм на прочность и выделить время на отдых.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin IvanovРыбы
Рыбы - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рыб ожидает служебный рост, который улучшит финансовое положение знака зодиака. Гороскоп предостерегает Раков от излишней доверчивости, которая приведет знак зодиака к финансовым потерям. Рыбам нужно обустроить дом, чтобы сделать его более уютным для всех членов семьи. Для поддержания физической формы гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься необременительными видами спорта – аэробикой, плаванием иди бегом трусцой.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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