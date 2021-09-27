https://sputnik-georgia.ru/20210927/kakim-budet-turisticheskiy-kompleks-na-inguri-ges-259912569.html

Каким будет туристический комплекс на Ингури ГЭС

Каким будет туристический комплекс на Ингури ГЭС

В начале осени 2021 года правительство Грузии приступило к обустройству туристической зоны на территории крупнейшей гидроэлектростанции на Южном Кавказе –... 27.09.2021, Sputnik Грузия

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ингури гэс

туризм в грузии

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На территории Ингури ГЭС запланировано обустройство музейно-информационного пространства, смотровых площадок, открытой концертной площадки и канатной дороги. По предварительным расчетам, туристическая зона Ингури ГЭС в год будет обслуживать порядка 400 тысяч человек. На проектирование туристической зоны в 2017 году было выделено порядка 2 миллионов лари. Работа над проектом завершилась в 2018 году, а в начале 2021 года международная компания Colliers завершила работу над технико-экономическим обоснованием обустройства туристического центра.Ингури ГЭС - это уникальный технический и инженерный комплекс. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС присвоили Статус памятника культурного наследия с целью развития индустриального наследия Грузии.

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инфографика, мультимедиа, ингури гэс, туризм в грузии, видео