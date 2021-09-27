https://sputnik-georgia.ru/20210927/kakogo-chisla-den-uchitelya-i-den-vracha-2021-v-rossii-259927887.html

Какого числа день учителя и день врача 2021 в России

Какого числа день учителя и день врача 2021 в России

День учителя и День врача – праздники, посвященные людям самых важных и благородных профессий, ежегодно в России празднуют в октябре 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T13:32+0400

2021-09-27T13:32+0400

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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какого числа празднуют День учителя и День врача 2021 в России.День учителяВ России День учителя ежегодно празднуют 5 октября, как и в более чем в 100 странах мира.Впервые праздник, посвященный людям, одной из самых трудных и в то же время благородных профессий, начали отмечать в СССР – День учителя учредили указом президиума Верховного Совета в сентябре 1965 года и отмечали в первое воскресенье октября.Организация объединенных наций официально основала Всемирный день учителя в 1994-м, чтобы привлечь внимание общественности к роли педагогов в образовании и развитии.Дату праздника 5 октября выбрали неслучайно. Именно в этот день в 1966-м на межправительственной конференции ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже приняли документ "О статусе учителей".В документе впервые определили понятие "учитель", которое охватывало преподавателей, обучающих и воспитывающих детей в начальных и средних школах.Россия сразу же присоединилась к празднованию Всемирного дня учителя, тем самым заменив плавающую дату в выходной день на фиксированную.День врачаМеждународный день врача ежегодно отмечают в первый понедельник октября – в 2021 году праздник выпадает на 4 число.Медиков почитают во всем мире – неоценимая помощь врачей, которых по праву можно назвать героями нашего времени, нужна постоянно. И Международный день врача – это лучший повод поблагодарить их еще раз за самоотверженный труд.Праздник Международный день врача возник по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ООН в 1971-м, как день активных действий и солидарности врачей всего мира.В России в Международный день врача самых самоотверженных и высококлассных медицинских специалистов награждают премией "Признание", которую учредили с 2013 года.Но особо почитают врачей в России в День медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня.Материал подготовлен на основе открытых источников

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общество, справки , образование, здравоохранение, новости из россии, школа